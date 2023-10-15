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  4. Seren Serengil'in şoke eden Hitler yorumu! Deniz Akkaya Musevi eski eşini hatırlattı

Seren Serengil'in şoke eden Hitler yorumu! Deniz Akkaya Musevi eski eşini hatırlattı

15.10.2023 10:41 | Son Güncelleme:
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İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini artırırken Türkiye'de de ünlü isimler konuya dair yorumlarda bulunuyor. Seren Serengil ‘Şimdi bu Netanyahu hitleri haklı çıkarmıyor mu?’ deyince Deniz Akkaya çileden çıktı.

Hamas'ın İsrail'e başlattığı harekat sonrası çatışmalar arttı. Çok sayıda can kaybının yaşandığı çatışmalarda Netanyahu'yu eleştirmek isteyen Seren Serengil sözleriyle gündem oldu.

Seren Serengil’in "Şimdi bu Netanyahu Hitleri haklı çıkarmıyor mu?" paylaşımından sonra Deniz Akkaya çok sinirlendi. "Dünya üzerinde hiçbir soykırım haklı sebeplerle yapılamaz" diyen Akkaya Seren Serengil'i hedef alarak ağır ifadeler kullandı.

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"Senin eski kocan Museviydi, Musa'nın a... yatıp Musa’dan çocuk yapmak için ölüp bitiyordun" diyen Deniz Akkaya ağır ifadeler kullanarak "Musevi cemaatinin bu kadına acilen tarihin en büyük tazminat davasını açmasını diliyorum" dedi.

MUSA AYTUN'DAN BEBEĞİ OLMUŞTU

Seren Serengil ve Musa Aytun 2006’da evlendi. Çiftin 3 Nisan 2009’da bir kız çocukları oldu, ancak 23 haftalık doğan Stephanie dört gün kuvezde yaşatıldıktan sonra hayatını kaybetti. Çift 2010’da boşandılar.

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