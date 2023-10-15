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  4. Burcu Özberk sütyenli haliyle aynada poz verdi! Olay oldu

Burcu Özberk sütyenli haliyle aynada poz verdi! Olay oldu

15.10.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Ruhun Duymaz dizisinin Ece’si Burcu Özberk ayna pozuyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu sütyen tarzıyla verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.

Bir döneme damga vuran Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Son dönemde rol aldığı dizilerde istediği reytingleri yakalayamayan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda final yapan Ruhun Duymaz adlı dizide Ece karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, sadece oyunculuğuyla değil, güzellik ve fit görünümüyle de büyük ilgi görüyor.

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Tarzıyla ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Burcu Özberk ayna pozuyla dikkat çekti.

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Jean-sütyen tarzıyla dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.

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