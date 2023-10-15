Burcu Özberk sütyenli haliyle aynada poz verdi! Olay oldu

Bir döneme damga vuran Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Son dönemde rol aldığı dizilerde istediği reytingleri yakalayamayan oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda final yapan Ruhun Duymaz adlı dizide Ece karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, sadece oyunculuğuyla değil, güzellik ve fit görünümüyle de büyük ilgi görüyor.

Tarzıyla ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Burcu Özberk ayna pozuyla dikkat çekti.

Jean-sütyen tarzıyla dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.



