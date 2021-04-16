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  4. Seren Serengil'in son görüntüsü korkuttu! 'Beynime oksijen gitmiyor'

Seren Serengil'in son görüntüsü korkuttu! 'Beynime oksijen gitmiyor'

16.04.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için Söylemezsem Olmaz programına ara veren Seren Serengil, son durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi. Serengil günden güne eriyor.

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyadan takipçilerine seslendi. Ekranlardan uzak kalan Seren Serengil'in sağlık durumu kötüleşti. Serengil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

8 günlüğüne tatile çıktığını söyleyen Seren Serengil, hastalığıyla ilgili "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Bodrum'a giden Seren Serengil buradan da Fethiye'ye geçeceğini belirtti. Serengil'in günden güne erimesi ve son görüntüsü sevenlerini korkuttu.

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Seren Serengil
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Nolmuş buna. Kimdi bu

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