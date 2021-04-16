Seren Serengil'in son görüntüsü korkuttu! 'Beynime oksijen gitmiyor'

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyadan takipçilerine seslendi. Ekranlardan uzak kalan Seren Serengil'in sağlık durumu kötüleşti. Serengil, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

8 günlüğüne tatile çıktığını söyleyen Seren Serengil, hastalığıyla ilgili "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beyne oksijen gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Bodrum'a giden Seren Serengil buradan da Fethiye'ye geçeceğini belirtti. Serengil'in günden güne erimesi ve son görüntüsü sevenlerini korkuttu.



