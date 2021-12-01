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Seren Serengil'in yeni projesi! 'Zina Arenası'

01.12.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'de ekrana gelen ‘Söylemezsem Olmaz’ programında açıklamalarda çarpıcı açıklamalarda bulunan Seren Serengil, “Zina yasası çıkmazsa herkesin yuvası yıkılacak” dedi ve ekledi; "Kocaların aldattığı kadınları yakalayıp, rezil edecek bir program yapmak istiyorum."

Beyaz TV ekranlarında, Bircan Bali ve Seren Serengil’in sunumuyla yayınlanan magazin programı ‘Söylemezsem Olmaz’ , magazin dünyasına yönelik sıcak haberleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Programa son olarak Seren Serengil’in ‘zina’ açıklamaları damga vurdu. Serengil, ‘Söylemezsem Olmaz’ programının bitmesinin ardından, evli adamlarla birlikte olan kadınları rezil eden bir program yapmak isteğini dile getirdi.

"REZİL EDECEK BİR PROGRAM YAPMAK İSTİYORUM"

Zina yasası çıkmadığı takdirde birçok kişinin evliliğinin sona ereceğini belirten Serengil, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu programı sonlandırdıktan sonra kocaların aldattığı kadınları yakalayıp, rezil edecek bir program yapmak istiyorum.”

"ZİNA ARENASI"

Bircan Bali, “İkinci kadınları yakalayıp rezil edeceksin, çok mantıklı. Uğur Dündar’ın Arena’sı gibi. Metres arenası.” dedi.

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Bircan Bali Seren Serengil
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