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Altay Bayındır ilk Premier Ligi maçına çıktı! Yediği goller sonrası ülkede gündem oldu... 96 yıl sonra bir ilk!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.04.2025 22:31
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Newcastle United, Premier Lig’in 32. haftasında evinde oynadığı Manchester United’ı 4-1’lik skorla mağlup etti. Manchester’da 11’de başlayan milli kaleci Altay Bayındır, Premier Lig’de ilk kez forma giydi. İşte detaylar...

Altay Bayındır ilk Premier Ligi maçına çıktı! Yediği goller sonrası ülkede gündem oldu... 96 yıl sonra bir ilk!
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Manchester United karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan müsabakayı ev sahibi takım Newcastle United 4-1'lik skorla kazandı.

İLK KEZ PREMIER LİG MAÇINA ÇIKTI

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Altay Bayındır, Lyon ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında hatalı goller yiyen ve yoğun şekilde eleştirilen Andre Onana yerine maça ilk 11'de başladı. Milli kaleci, kariyerinde ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlamış oldu.

5 ŞUT 4 GOL

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Newcastle, 24. dakikada Sandro Tonali ile öne geçti. Manchester United, 37. dakikada Alejandro Garnacho ile eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip 49 ve 64'te Harvey Barnes, 77. dakikada Bruno Guimaraes ile galibiyete ulaştı. Newcastle, böylece ilk 5 isabetli şutunda 4 gol bulmuş oldu.

96 YIL SONRA İLK...

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Newcastle United, 15 Eylül 2001'den bu yana ilk kez Manchester United'a karşı bir maçta dört gol attı. Sezonun ilk yarısındaki maçı da 2-0 kazanan Newcastle United, 96 yıl sonra ilk kez Manchester United'ı bir sezonda iki kez yenmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır son dakika premier lig
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