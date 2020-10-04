Seren Serengil mayolu pozuyla yazı bitirdi! Mayolu pozu olay oldu!

Beyaz TV ekranlarına gelen Söylemezsem Olmaz programında yorumluculuk görevini üstlenen Seren Serengil magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hafta içi her gün sabah saatlerinde şarkıcı Arto ile Söylemezsem Olmaz masasına oturan Seren Serengil geçtiğimiz günlerde ‘Ajda Pekkan ve Hakan Altun’un ilişki yaşadığı’ iddiasını ortaya çıkartmıştı. Serengil’in şoke eden sözlerinin sonrasında Ajda Pekkan ve Hakan Altun cephesinden aşk iddialarına dair yalanlama gelmişti.

Verdiği haberin arkasında olduğunu ifade eden Serengil ise eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Kendisine yapılan kötü yorumları umursamadığını belirten güzel sanatçı aile dostlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Seren Serengil tatilinin eğlenceli anlarını sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösterdi. Serengil’in mayolu pozu sosyal medyada gündem yarattı.

SADECE SİYAH

Teknede mayokinisiyle poz veren Seren Serengil gönderisine “Siyah” notunu düştü. Kısa süre içinde Serengil’in fotoğrafı yüzlerce yorum almayı başardı.

