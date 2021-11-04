Seren Serengil sevgilisini böyle övdü: Tuvalete giderken bazen yetişemeyebiliyorsun

Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk olmuştu. Dobra açıklamalarda bulunan Serengil hastalığı hakkında da konuştu.

Uzun süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile ilgili açıklamalarıyla da sosyal medyanın gündeminde. Serengil sevgilisiyle ilgili "O kadar sabırlı ki... Kötü bir ameliyat geçirdim bağırsağım kesildi sürekli tuvalete gidiyorum. Sonuçta erkek arkadaşım yanımda kalıyor tuvalete giderken bazen yetişemeyebiliyorsun. Çocuk gerçekten sabırla temizliyordu bile..." dedi.

Seren Serengil açıklamasının devamında ise "Her şeyi o düşünüyor. Annemin eksikliğini hissettirmiyor. Böyle bir insanı zamanla seviyorsunuz" yorumunda bulundu.



