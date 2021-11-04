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Seren Serengil sevgilisini böyle övdü: Tuvalete giderken bazen yetişemeyebiliyorsun

04.11.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflamak isterken üst üste geçirdiği ameliyatlardan sonra sağlığını kaybeden Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma'nın kendisine iyi baktığını söyledi. Seren Serengil hastalık sürecinde sevgilisinin altını temizlediğini söyledi.

Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk olmuştu. Dobra açıklamalarda bulunan Serengil hastalığı hakkında da konuştu.

Uzun süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil, sevgilisi Mustafa Tohma ile ilgili açıklamalarıyla da sosyal medyanın gündeminde. Serengil sevgilisiyle ilgili "O kadar sabırlı ki... Kötü bir ameliyat geçirdim bağırsağım kesildi sürekli tuvalete gidiyorum. Sonuçta erkek arkadaşım yanımda kalıyor tuvalete giderken bazen yetişemeyebiliyorsun. Çocuk gerçekten sabırla temizliyordu bile..." dedi.

Seren Serengil açıklamasının devamında ise "Her şeyi o düşünüyor. Annemin eksikliğini hissettirmiyor. Böyle bir insanı zamanla seviyorsunuz" yorumunda bulundu.


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Seren Serengil
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