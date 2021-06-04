Seren Serengil Şeyma Subaşı'na ateş püskürdü: Allah'ın kenar mahalle dilberi!

Subaşı'nın açıklamasının ardından ilk cevap Seren Serengil'den geldi. Serengil, bugün canlı yayında Şeyma Subaşı için açtı ağzını yumdu gözünü. Sözlerine “Türk basını aldınız mı cevabınızı Allah’ın kenar mahalle dilberine kutu açan bir kızı, kutu açmaya gelip de başkasıyla evliyken hamile kalan, defalarca kez yarışmalara gidip ünlü olmaya çalışmış, hiçbir mesleği olmayan bir kızı aylardır işliyorsunuz." ifadalerini kullanarak Subaşı'na yanıt verdi.

"ŞİMDİ MISIRLI KADINLAR DÜŞÜNSÜN"

Serengil ayrıca “İyi ki Mısır sınırları içerisinde girdi de kurtulduk yoksa burada evli adam kalmazdı, şimdi de Mısır’dakiler düşünsün” dedi. Bircan Bali ise Şeyma Subaşı’nın “Zaten sizinle işim yok” dediğini hatırlatması üzerine bu sefer de “Aman olmasın, buradaki aileler yıkılmasın senin gibiler yüzünden, genç kızlara o kadar kötü örneksin ki!” diyerek Subaşı'nı hedef aldı.

ŞEYMA SUBAŞI BASINI HEDEF ALDI!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile bir süre önce evlenecekleri açıklayan Şeyma Subaşı, dün aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Sosyetik güzele sevgilisinin hediye ettiği yüzük ise magazinin gündemi haline geldi. Yüzüğün fiyatı ve markasına ilişkin çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı bir paylaşımda bulunarak Türk basınına hakaret etti. Şubaşı İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, " Bir cevap vermemem lazım ama her şeyi bildiğini sanan ancak bir şey bilmeyen basın bunu hak ediyor diye başladığı açıklamasında, "Eğer yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız, ayrıca o söylediğiniz marka da değil. Harry Winston hadi şimdi doğru fiyatı bulup yazmaya çalışın. Ah pardon ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da emin olun. Hani siz daha iyi bilirsiniz sonuçta benim hakkımda her şeyi. Hadi bakalım yeni rakam bekliyorum." ifadelerini kullanarak magazin basınını hedef aldı.



