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Seren Serengil Şeyma Subaşı'na ateş püskürdü: Allah'ın kenar mahalle dilberi!

04.06.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Mısırlı sevgilisinden evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, teklif yüzüğünün fiyatı ve markası hakkında çıkan haberlere sitem ederek bir paylaşımda bulundu. Basın mensuplarına hakaret eden ve sizinle işim yok diyen Subaş'ına ilk cevap Seren Serengil'den geldi. Söylemezsem Olmaz’ın sivri dilli sunucusu Serengil, Subaşı'na adeta ateş püskürdü.

Seren Serengil Şeyma Subaşı'na ateş püskürdü: Allah'ın kenar mahalle dilberi!

Söylemezsem Olmaz’ın sivri dilli sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali’den Şeyma Subaşı’na bugünki programlarında ağır konuştular. Önceki gün Şeyma Subaşı’nın basın mensuplarını hedef alarak yayınladığı paylaşımın ardından Seren Serengil'den yanıt gecikmedi. Serengil, canlı yayında Subaş'ı için 'kutu açmaktan nereye, Allah'ın kenar mahalle dilberi!" ifadelerini kullandı.

SEREN SERENGİL AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla magazin basının hedef aldı. Yüzüğünün fiyatı markası hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Subaşı 'sizinle işim olmaz, bir b*k bilmiyorsunuz'
demesiyle gündeme geldi.

Subaşı'nın açıklamasının ardından ilk cevap Seren Serengil'den geldi. Serengil, bugün canlı yayında Şeyma Subaşı için açtı ağzını yumdu gözünü. Sözlerine “Türk basını aldınız mı cevabınızı Allah’ın kenar mahalle dilberine kutu açan bir kızı, kutu açmaya gelip de başkasıyla evliyken hamile kalan, defalarca kez yarışmalara gidip ünlü olmaya çalışmış, hiçbir mesleği olmayan bir kızı aylardır işliyorsunuz." ifadalerini kullanarak Subaşı'na yanıt verdi.

Seren Serengil Şeyma Subaşı'na ateş püskürdü: Allah'ın kenar mahalle dilberi!

"ŞİMDİ MISIRLI KADINLAR DÜŞÜNSÜN"

Serengil ayrıca “İyi ki Mısır sınırları içerisinde girdi de kurtulduk yoksa burada evli adam kalmazdı, şimdi de Mısır’dakiler düşünsün” dedi. Bircan Bali ise Şeyma Subaşı’nın “Zaten sizinle işim yok” dediğini hatırlatması üzerine bu sefer de “Aman olmasın, buradaki aileler yıkılmasın senin gibiler yüzünden, genç kızlara o kadar kötü örneksin ki!” diyerek Subaşı'nı hedef aldı.

ŞEYMA SUBAŞI BASINI HEDEF ALDI!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile bir süre önce evlenecekleri açıklayan Şeyma Subaşı, dün aldığı evlilik teklifini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Sosyetik güzele sevgilisinin hediye ettiği yüzük ise magazinin gündemi haline geldi. Yüzüğün fiyatı ve markasına ilişkin çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı bir paylaşımda bulunarak Türk basınına hakaret etti. Şubaşı İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, " Bir cevap vermemem lazım ama her şeyi bildiğini sanan ancak bir şey bilmeyen basın bunu hak ediyor diye başladığı açıklamasında, "Eğer yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız, ayrıca o söylediğiniz marka da değil. Harry Winston hadi şimdi doğru fiyatı bulup yazmaya çalışın. Ah pardon ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da emin olun. Hani siz daha iyi bilirsiniz sonuçta benim hakkımda her şeyi. Hadi bakalım yeni rakam bekliyorum." ifadelerini kullanarak magazin basınını hedef aldı.

Seren Serengil Şeyma Subaşı'na ateş püskürdü: Allah'ın kenar mahalle dilberi!


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Bircan Bali Seren Serengil Şeyma Subaşı
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