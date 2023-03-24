Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu

Beyaz Tv'nin gündemden düşmeyen programı Söylemezsem Olmaz'da sular durulmuyor. Seren Serengil'in olaylı bir şekilde programdan ayrılmasının ardından Arto Dalga'da ekranda görünmedi. 'Biraz uzaklaşmak iyi gelecek' şeklinde paylaşımlar yapan Arto'nun programdan ayrıldığı ortaya çıktı.

Bircan Bali'nin devam ettiği Söylemezsem Olmaz'ın diğer iki ismi belli oldu. SnobMagazin'in haberine göre; bir süredir Söylemezsem Olmaz'da yorumculuk yapan Ebru Şancı Öztürk'ün programa tamamen dahil olduğu öğrenildi.

Bircan Bali ve Ebru Şancı Öztürk'e Pınar Eliçe'nin eşlik edeceği bilgisi paylaşıldı.

Beyaz TV'de hafta içi her gün ekrana gelecek fenomen program Söylemezsem Olmaz'da pazartesinden itibaren Bircan Bali, Ebru Şancı Öztürk ve Pınar Eliçe, izleyiciyle buluşacak.

