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Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu

24.03.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Tv'nin ilgiyle takip edilen magazin programı Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu. Seren Serengil'in olaylı bir şekilde ayrıldığı programda Arto'da bir süredir görünmüyordu. Programın yeni üçlüsü ilk kez ortaya çıktı.

Seren Serengil ve Arto krizinden sonra Söylemezsem Olmaz'ın yeni kadrosu belli oldu

Beyaz Tv'nin gündemden düşmeyen programı Söylemezsem Olmaz'da sular durulmuyor. Seren Serengil'in olaylı bir şekilde programdan ayrılmasının ardından Arto Dalga'da ekranda görünmedi. 'Biraz uzaklaşmak iyi gelecek' şeklinde paylaşımlar yapan Arto'nun programdan ayrıldığı ortaya çıktı.

bircan baliii

Bircan Bali'nin devam ettiği Söylemezsem Olmaz'ın diğer iki ismi belli oldu. SnobMagazin'in haberine göre; bir süredir Söylemezsem Olmaz'da yorumculuk yapan Ebru Şancı Öztürk'ün programa tamamen dahil olduğu öğrenildi.

Ebru Şancı Öztürk

Bircan Bali ve Ebru Şancı Öztürk'e Pınar Eliçe'nin eşlik edeceği bilgisi paylaşıldı.

Pınar Eliçe

Beyaz TV'de hafta içi her gün ekrana gelecek fenomen program Söylemezsem Olmaz'da pazartesinden itibaren Bircan Bali, Ebru Şancı Öztürk ve Pınar Eliçe, izleyiciyle buluşacak.

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