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Serena Williams meme kanserine dikkat çekmek için soyundu!

TENİS HABERLERİ  | 01.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, meme kanserine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Williams videoda, "I Touch Myself" isimli şarkıyı seslendirdi.

Serena Williams meme kanserine dikkat çekmek için soyundu!

Ünlü tenisçi Serena Williams meme kanserine dikkat çekmek için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

ABD'li tenisçi Williams'ın yarı çıplak olarak yayınladığı yeni videosunda elleriyle göğüslerini kapatarak Avustralyalı grup Divinyls'in "I Touch Myself" şarkısını söyledi. Kadınların meme kanserine karşı düzenli kontrol yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Erken teşhisin önemini vurgulayan Williams, "Bu sorun dünyanın her yerinde her ırktan kadını etkileyebiliyor. Erken teşhis birçok hayat kurtarabilir. Bunu kadınlara hatırlatmak istedim umarım yardımcı olur" diye belirtti.

"I Touch Myself" şarkısının sahibi olan Divinyls grubunun vokalisti Chrissy Amphlett'in meme kanseri yüzünden hayatını kaybetmiş olduğunu da hatırlattı

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serena williams Tenis

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