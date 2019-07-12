Serena Williams rekor için korta çıkıyor

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yarın oynanacak final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 15 bin kişilik merkez kortta yeni bir şampiyonluk sevinci yaşamak için ter dökecek.

ABD'li Williams, Wimbledon'da kupa kaldırması halinde kariyerindeki grand slam şampiyonluk sayısını 24'e yükseltecek ve Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak. Serena Williams kariyeri boyunca Avustralya Açık'ta 7, Fransa Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve ABD Açık'ta da 6 kez şampiyonluğa ulaştı.

Tüm zamanların en çok grand slam kazanan sporcuları sıralamasında Margaret Court 24 şampiyonlukla ilk sırada yer alırken, bu tenisçiyi Serena Williams 23, Steffi Graf 22, Helen Wills Moody 19, Chris Evert ve Martina Navratilova 18'er kupayla takip ediyor.

EN YAŞLI KADIN FİNALİST

Anne olduktan sonra ilk grand slam zaferini yaşamak isteyen Serena Williams, 37 yaş 291 günle açık dönemde finale kalan en yaşlı kadın tenisçi oldu. Bu alanda rekor 37 yaş 258 günle Martina Navratilova'ya aitti. Amatör dönemde ise Charlotte Cooper Sterry, 1901 yılında 37 yaş 296 günlükken teklerde şampiyon olmuştu.