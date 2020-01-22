Serena Williams ve Federer, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 3. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer ve kadınlarda 8 numaralı seribaşı Serena Williams, 3. tura çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.

Erkeklerde Sırp Filip Krajinovic ile karşılaşan İsviçreli tenisçi Federer, 1 saat 32 dakika süren mücadeleyi 6-1, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Kadınlarda Sloven Tamara Zidansek ile karşılaşan ABD'li Serena Williams ise 1 saat 18 dakikalık mücadelede rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu arada tek erkeklerde 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut ve 12 numaralı seribaşı Fabio Fognini, kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı Madison Keys 3. tura çıkan diğer tenisçiler oldu.

- 4. gün programı

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Federico Delbonis, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev de Pedro Martinez ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Laura Siegemund ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep ile Harriet Dart mücadele edecek.

