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Serena Williams ve Medvedev 4. turda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.09.2020 09:16 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın performansı merakla takip edilen isimleri tur atlamayı başardı.

Serena Williams ve Medvedev 4. turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların 3 numaralı seribaşı Serena Williams ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev 4. tura çıktı. ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 6. gününde 3. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Turnuvada 38 yaşındaki ABD'li Serena Williams, vatandaşı Sloane Stephens'ı 1 saat 43 dakika süren mücadelede 2-6, 6-2 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-1 mağlup ederek 4. turda Yunan tenisçi Maria Sakkari'nin rakibi oldu.

Tek erkeklerde ise Rus Medvedev, ABD'li Jeffrey John Wolf'u 1 saat 48 dakika sonunda 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı. Medvedev, 4. turda Frances Tiafoe ve Marton Fucsovics eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

(AA)

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