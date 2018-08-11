Serenay Aktaş’ın yeni partneri belli oldu

G\u00fczel oyuncu Serenay Akta\u015f'a \u2018Benim \u0130\u00e7in \u00dcz\u00fclme\u2019 ve \u2018Kalbim Ege\u2019de Kald\u0131\u2019 projelerinde yer alan Eren Hac\u0131saliho\u011flu e\u015flik edecek. \nMasal karakterine hayat vermeye haz\u0131rlanan Akta\u015f, \u00f6z g\u00fcveni y\u00fcksek, rasyonel bir kad\u0131n\u0131 canland\u0131racak.\n\nPARTNERDiyet zaman\u0131Ezgi Mola ve Enis Ar\u0131kan'\u0131n g\u00f6r\u00fcnmez kazas\u0131! 'Burnum k\u0131r\u0131ld\u0131'\u00c7elik Eri\u015f\u00e7i hayranlar\u0131na m\u00fcjdeyi verdi!
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