MAGAZİN

Serenay Aktaş’ın yeni partneri belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.08.2018 02:53 | Son Güncelleme

‘Dünya Hali’ filmi için kamera karşısına geçen Serenay Aktaş’ın partneri belli oldu.

Serenay Aktaş’ın yeni partneri belli oldu

Güzel oyuncu Serenay Aktaş'a ‘Benim İçin Üzülme’ ve ‘Kalbim Ege’de Kaldı’ projelerinde yer alan Eren Hacısalihoğlu eşlik edecek.

Masal karakterine hayat vermeye hazırlanan Aktaş, öz güveni yüksek, rasyonel bir kadını canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Aktaş dünya hali eren hacısalihoğlu

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