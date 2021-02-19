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Serenay Sarıkaya'dan cesur poz! 'Acılara yürüyorum'

19.02.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya'dan cesur poz! 'Acılara yürüyorum'

Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran Sarıkaya tanga bikinisiyle pozlarını paylaştı.

İstanbul’da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde Serenay Sarıkaya tatil için Maldivler'e uçtu. Tatilden karelerini paylaşan güzel oyuncu pozlarıyla olay olmaya devam ediyor.

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Maldivler'de konakladığı otelin gecelik oda fiyatının minimum 30 bin TL'den başladığı öne sürülen Sarıkaya'nın daha sonra ise otele ücret ödemediği ve reklam için bu oteli tercih ettiği iddia edilmişti.

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Leopar desenli bikinisi ve kombinindeki aksesuar detayları da dikkat çeken Sarıkaya'dan tanga bikinisiyle yeni pozlar geldi. Serenay Sarıkaya cesur pozunu "Acılara yürüyorum korkmuyorum" notuyla paylaştı.


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