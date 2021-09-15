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Serenay Sarıkaya'dan Şahmeran paylaşımı! "Geliyor gelmekte olan..."

15.09.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlara ara veren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni projesi Şahmeran'ın haberini resmen duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya'dan Şahmeran paylaşımı! "Geliyor gelmekte olan..."

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Son olarak fenomen dizi Medcezir'de Mira karakterine hayat veren Sarıkaya, uzun süre ekranlara ara vermişti.

Son olarak, Sarıkaya'nın yeni bir proje ile ekranlara döneceği kesinleşti. Netflix için hazırlanan Şahmaran dizisinin başrolü olmayı kabul eden güzel oyuncu, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça'da gerçekleşecek.

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YENİ PROJE HABERİNİ RESMEN DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…"

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Netflix Serenay Sarıkaya
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