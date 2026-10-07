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Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar duruşması! Adliyede gerginlik çıktı: ''Devletin polisi var''

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Öznur Yaslı İkier

Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin 10 sanıklı davada karar duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi adliyede gerginlik çıktı. Kadayıfçıoğlu ailesinin korumalarının, mağdur aile Cemil ve Ülker Kundakçı’nın önünde beklemesi tepkiye neden oldu.

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta meydana gelen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayeti davasında karar duruşması bugün görülecek.

Duruşma salonunun önünde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Duruşmanın başlaması için tutuklu sanıkların adliyeye getirilmesi bekleniyor.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar duruşması! Adliyede gerginlik çıktı: Devletin polisi var 1

KORUMALAR SIRAYA DİZİLDİ
Kubilay Kaan Kundakçı davasında duruşma öncesi gerginlik yaşandı. Kadayıfçıoğlu ailesinin korumalarının, mağdur aile Cemil ve Ülker Kundakçı’nın önünde beklemesi tepkiye neden oldu.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar duruşması! Adliyede gerginlik çıktı: Devletin polisi var 2

'DEVLETİN POLİSİ VAR'
Kundakçı ailesi 'Devletin polisi var. Siz önümüze duramazsınız. Kesinlikle önümüzde durumazsınız.' diyerek tepki gösterdi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesi öncesinde Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar duruşması! Adliyede gerginlik çıktı: Devletin polisi var 3

Mütalaada, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun cinayete azmettirdiklerinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeyi destekleyen kesin delillerin bulunmadığı belirtildi. Telefon görüşmeleri ve iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir yönlendirme veya talimat bulunmadığı vurgulandı.

Mütalaada, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve tahliyesi istendi.

Savcı, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran’ın tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu Kubilay Kaan Kundakçı
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