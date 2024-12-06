Serenay Sarıkaya dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Sosyal medya ikiye bölündü

Son dönemde ünlü şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya her adımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Devin Akın' karakteri ile televizyon ekranlarında boy gösteren Serenay Sarıkaya şimdi de ünlü bir derginin 300. sayısına özel pozlar verdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Dergi çekimi için elinde çay bardağı ve ilginç tarzı ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya bu haliyle sosyal medyayı ikiye böldü.

Serenay Sarıkaya'nın pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncunun bu kareleri bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından da hiç beğenilmedi.

Sarıkaya'ya; 'Bu kadının aurası başka', 'Ne yapsa yakışıyor', 'Her hali olay' gibi yorumların yanı sıra 'Sana ne yapmışlar', 'Bu defa hiç olmamış' gibi eleştirel yorumlar da yapıldı.