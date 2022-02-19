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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Sevgililer Günü'nü baş başa geçirdi

19.02.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süreli bir ayrılığın ardından yeniden barışan Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çifti, '14 Şubat Sevgililer Günü'nü beraber geçirdi.

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Sevgililer Günü'nü baş başa geçirdi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kısa süre önce ilişkilerine bir şans daha veren Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çifti, "14 Şubat Sevgililer Günü"nü Zincirlikuyu'daki bir otelde birlikte geçirdi. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışan ikili, kaldıkları otelde sadece yemek yemek için odadan çıktı.

'SELFIE' KUYRUĞU

Otelin restoran bölümünde baş başa yemek yiyen çifti, ünlü oyuncunun hayranları rahat bırakmadı. Sarıkaya, fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmayınca, restoranda dakikalarca 'selfie' kuyruğu olduğu öğrenildi.

"BUNLAR İDDİA" DEMİŞTİ

Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz aylarda Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Oyuncu, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." açıklamasını yapmıştı.

İTİRAF ETMİŞTİ

Sarıkaya'nın bu sözlerinden aylar sonra Evirgen'den şaşırtan bir itiraf gelmişti. İşletmeci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.

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Serenay Sarıkaya Umut Evirgen
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