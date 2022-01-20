Serenay Sarıkaya ilginç tarzıyla dikkat çekti! Süper mini etek giyip...

Adana'da çekimleri bitirdikten sonra İstanbul'a dönen ardından sevgilisi olduğu iddia edilen Umut Evirgen’le yılbaşı tatili için Paris’e giden Serenay Sarıkaya, Türkiye'ye döndü. Nişantaşı’nda bulunan özel bir kliniğe giden oyuncunun, çıkış kapısında hayli keyifsiz olduğu görüldü.

Umut Evirgen’le ayrıldıkları yönünde çıkan iddialara dair soruları Seranay Sarıkaya yanıt vermedi. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; oyuncunun baştan aşağı giyindiği dünyaca ünlü lüks markalar ise dikkat çekti. Sarıkaya'nın ayakkabısından gözlüğüne, çantasından montuna kadar hatırı sayılır bir para ödediği dikkatlerden kaçmadı.

Kolejli tarzından bir kombin tercih eden Serenay Sarıkaya süper mini eteğinin altına uzun bir çorap giydi. Sarıkaya'nın bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

