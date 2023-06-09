Serenay Sarıkaya'nın file görünümlü ayakkabısının fiyatı şoke etti

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştığı "Aile"dizisinde "Devin" karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya tatil sezonunu açtı.

Rol aldığı yapımın sezon finali yapmasının ardından Yunanistan'a giden Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde deniz kenarında verdiği pozları, "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" notuyla paylaşmıştı.

Tatiline devam eden ünlü oyuncu, bu kez siyahlar içinde objektif karşısına geçti. Uzun file detaylı çizmelerini, mini siyah bir elbiseyle kombinleyen Sarıkaya, gün batımında poz verdi.

Serenay Sarıkaya, Burcum Baygut'un çektiği kareleri, "Bugün de güneşi uğurladıysak çıkalım kardeşim. Evet en yakın arkadaşım olağanüstü bir fotoğrafçı olduğu için çok şanslıyım" diyerek yayınladı.

Sarıkaya'nın file görünümlü ayakkabısının fiyatının 20 bin TL olması da sosyal medyada gündem oldu.



