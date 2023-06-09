MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya'nın file görünümlü ayakkabısının fiyatı şoke etti

Serenay Sarıkaya'nın file görünümlü ayakkabısının fiyatı şoke etti

09.06.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Serenay Sarıkaya, soluğu Yunanistan'da almıştı. Şimdilerde deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim son pozlarıyla adından söz ettirdi. Sarıkaya'nın file görünümlü ayakkabısının fiyatı ise şoke etti.

Serenay Sarıkaya'nın file görünümlü ayakkabısının fiyatı şoke etti

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştığı "Aile"dizisinde "Devin" karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya tatil sezonunu açtı.

Rol aldığı yapımın sezon finali yapmasının ardından Yunanistan'a giden Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde deniz kenarında verdiği pozları, "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" notuyla paylaşmıştı.

Tatiline devam eden ünlü oyuncu, bu kez siyahlar içinde objektif karşısına geçti. Uzun file detaylı çizmelerini, mini siyah bir elbiseyle kombinleyen Sarıkaya, gün batımında poz verdi.

Ekran Alıntısı

Serenay Sarıkaya, Burcum Baygut'un çektiği kareleri, "Bugün de güneşi uğurladıysak çıkalım kardeşim. Evet en yakın arkadaşım olağanüstü bir fotoğrafçı olduğu için çok şanslıyım" diyerek yayınladı.

Sarıkaya'nın file görünümlü ayakkabısının fiyatının 20 bin TL olması da sosyal medyada gündem oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...Eşine rağmen paylaştı! Kısacık taytıyla...
Yasak Elma finalinde Yıldız ve Ender'in o sahnesi kanal tarafından sansürlenmişYasak Elma finalinde Yıldız ve Ender'in o sahnesi kanal tarafından sansürlenmiş
Annesi sosyal medyaya girdi! "Para kazanmamız gerekiyor"Annesi sosyal medyaya girdi! "Para kazanmamız gerekiyor"
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

Çöp atmaya gittiğinde binlerce dolar buldu! Cüzdandaki fişten...

İYİ Parti'de değişim çağrısı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

İYİ Parti'de değişim çağrısı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Enner Valencia dönemi sona erdi!

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Tatile gittiği Yunanistan'dan bakın kaç milyon Euro'ya ev aldı! Vatandaşlık için...

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 yaşındaki cinayet çetesinin üyesi tam 42 yıl sonra tutuklandı

90 yaşındaki cinayet çetesinin üyesi tam 42 yıl sonra tutuklandı

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.