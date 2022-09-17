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Serenay Sarıkaya süper mini etekli pozlarıyla esti geçti!

17.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya hem oyunculuğu hem de güzel pozlarıyla dikkati üzerine çekiyor. Uzun zamandır ekranlarda rol almayan Sarıkaya, reklam filmlerinde ve 3 sezondur devam eden bir müzikalde rol alıyor. Serenay Sarıkaya son olarak çekildiği mini etekli takımıyla pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Serenay Sarıkaya süper mini etekli pozlarıyla esti geçti!

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni bir dizinin çekim aşamasında bulunuyor. Sarıkaya, siyah mini etekli ve göbek dekolteli üstü olan kıyafetiyle pozlarını takipçileriyle paylaştı.

SÜPER MİNİ ETEKLİ POZLARIYLA HAYRAN BIRAKTI!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya süper mini etekli takımıyla çekildiği pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya mini etekli poz

30 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Serenay Sarıkaya mini etekli poz 2

Sarıkaya bu pozlarıyla binlerce yorum ve yüz binlerce beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya mini etekli poz 3

Netflix'te yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, 3 sezondur devam eden 'Alice' müzikalinde rol aldı.

Serenay Sarıkaya mini etekli poz 4

Serenay Sarıkaya'nın diğer pozları;

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