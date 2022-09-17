Serenay Sarıkaya süper mini etekli pozlarıyla esti geçti!

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya şu sıralar yeni bir dizinin çekim aşamasında bulunuyor. Sarıkaya, siyah mini etekli ve göbek dekolteli üstü olan kıyafetiyle pozlarını takipçileriyle paylaştı.

SÜPER MİNİ ETEKLİ POZLARIYLA HAYRAN BIRAKTI!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya süper mini etekli takımıyla çekildiği pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

30 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Sarıkaya bu pozlarıyla binlerce yorum ve yüz binlerce beğeni aldı.

Netflix'te yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, 3 sezondur devam eden 'Alice' müzikalinde rol aldı.

Serenay Sarıkaya'nın diğer pozları;



