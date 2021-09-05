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Serenay Sarıkaya süper minisiyle poz verdi! Beğeni yağdı

05.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem iş hem aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son paylaşımıyla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya süper minisiyle hayranlarını büyüledi.

Serenay Sarıkaya süper minisiyle poz verdi! Beğeni yağdı

31 yaşındaki Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya, ünlü işletmecinin Emirgan'da sahibi olduğu mekanda sık sık bir araya geldikleri iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde adı iş insanı Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya pozları ile "keyfi yerinde" dedirtti.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

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Kendini bakıma alan Serenay Sarıkaya'nın yeni pozları takipçilerinin büyük ilgisini gördü. Serenay Sarıkaya süper minisiyle bir bacağını masanın üzerine atıp aynadan selfie çekerek yaptığı hazırlığı takipçileriyle paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Umut Evirgen
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