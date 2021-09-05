Serenay Sarıkaya süper minisiyle poz verdi! Beğeni yağdı

31 yaşındaki Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya, ünlü işletmecinin Emirgan'da sahibi olduğu mekanda sık sık bir araya geldikleri iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde adı iş insanı Umut Evirgen ile aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya pozları ile "keyfi yerinde" dedirtti.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

Kendini bakıma alan Serenay Sarıkaya'nın yeni pozları takipçilerinin büyük ilgisini gördü. Serenay Sarıkaya süper minisiyle bir bacağını masanın üzerine atıp aynadan selfie çekerek yaptığı hazırlığı takipçileriyle paylaştı.



