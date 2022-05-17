Serenay Sarıkaya tarzı ve dansıyla olay oldu! "Fizik süper kafa olmamış"

Geçtiğimiz gün göğüs dekolteli siyah minisi ile poz veren Serenay Sarıkaya reklam yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi. sosyal medyayı yaktı geçti. Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya lansmandaki tarzıyla ve dansıyla adından söz ettirdi.
Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da ilginç bir aksesuar taktı. Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.
Sarıkaya'nın tarzına dair yorumlardan bazıları şöyleydi:
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