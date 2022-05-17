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Serenay Sarıkaya tarzı ve dansıyla olay oldu! "Fizik süper kafa olmamış"

17.05.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu jean markasının lansmanına katıldı. Lansmandaki tarzıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın enerjik halleri de gözlerden kaçmadı. Oyuncunun süper minili ve ilginç baş aksesuarlı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Serenay Sarıkaya tarzı ve dansıyla olay oldu! "Fizik süper kafa olmamış"

Geçtiğimiz gün göğüs dekolteli siyah minisi ile poz veren Serenay Sarıkaya reklam yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi. sosyal medyayı yaktı geçti. Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya lansmandaki tarzıyla ve dansıyla adından söz ettirdi.

Jean süper mini ve büstiyer tercih eden Sarıkaya başına da ilginç bir aksesuar taktı. Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Sarıkaya'nın tarzına dair yorumlardan bazıları şöyleydi:

ıoıdıor

  • Fizik süper kafa olmamış
  • Demet Akalın sandım
  • Farklı olmuş
  • Tesettüre girdi sandım
  • Beline taksa daha güzel olabilirdi
  • Elbise iyi ama başındaki ne?
  • Dansı iyi de tarzı no!
  • Oya Başar'ın repliği geldi aklıma: Ne goydun lan kafana?


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Serenay Sarıkaya
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