Serenay Sarıkaya tatil için kesenin ağzını açtı!

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, birkaç gün tatil yapmak için Maldivler'e gitti. Sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya, gün batımında verdiği pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Sarıkaya, üstsüz bir şekilde havluyla bedenini örttüğü fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.

Oyuncunun konakladığı Waldorf Astoria Maldives’nin gecelik oda fiyatı ise dudak uçuklattı.

Serenay Sarıkaya minimum 30 bin TL’den başlayan odalarda güneşin tadını çıkarıyor.

En son dijital bir platformda yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sarıkaya, uzun zamandır ekranlardan uzak. Yeni sezonda ekranlara dönmek isteyen güzel oyuncu gelen senaryoları değerlendiriyor.



