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Serenay Sarıkaya tatil için kesenin ağzını açtı!

18.02.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya tatil için kesenin ağzını açtı!

İstanbul'un etkisi altına alan kardan kaçarak ünlü turizm merkezi Maldivler'e tatile giden Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından sarı mini elbiseli pozlarını paylaştı. Serenay Sarıkaya tatil için ise kesenin ağzını açtı!

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, birkaç gün tatil yapmak için Maldivler'e gitti. Sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya, gün batımında verdiği pozlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Serenay Sarıkaya'dan Maldivler'de tatil pozları!Serenay Sarıkaya'dan Maldivler'de tatil pozları!

Sarıkaya, üstsüz bir şekilde havluyla bedenini örttüğü fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.

Ekran Alıntısı

Oyuncunun konakladığı Waldorf Astoria Maldives’nin gecelik oda fiyatı ise dudak uçuklattı.

Ekran Alıntısı

Serenay Sarıkaya minimum 30 bin TL’den başlayan odalarda güneşin tadını çıkarıyor.

En son dijital bir platformda yayınlanan Fi dizisinde rol alan Sarıkaya, uzun zamandır ekranlardan uzak. Yeni sezonda ekranlara dönmek isteyen güzel oyuncu gelen senaryoları değerlendiriyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
muhteşem bir haber ...yarında millet aç diye bir tvit atar bu tvitide binlerce kişi revetler

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