Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ayrıldı mı? İlginç yanıt

Geçtiğimiz yıl sonunda aşk yaşamaya başlayan ve uzun bir süre magazin gündeminden düşmeyen Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftinin ayrıldığı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya çifti ilk kez Yunanistan'da birlikte görüntülenmişlerdi. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

TV100'ün haberine göre, bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.

Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı Alice müzikalini ziyaret ederek aşkını ilan eden Cem Yılmaz, kısa süre sonra gazetecilere net bir şekilde birlikte olduklarını açıklamıştı.

İkili daha sonra birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, aşklarını tamamen açık bir şekilde yaşamaya başlamıştı.

