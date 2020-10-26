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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz ayrıldı mı? İlginç yanıt

26.10.2020 17:26 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya çiftinden son dakika haberi geldi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkının bittiği gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz yıl sonunda aşk yaşamaya başlayan ve uzun bir süre magazin gündeminden düşmeyen Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftinin ayrıldığı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya çifti ilk kez Yunanistan'da birlikte görüntülenmişlerdi. Bir süre sonra Türkiye'de de görüntülenen ikilinin aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

TV100'ün haberine göre, bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabı verdi.

Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı Alice müzikalini ziyaret ederek aşkını ilan eden Cem Yılmaz, kısa süre sonra gazetecilere net bir şekilde birlikte olduklarını açıklamıştı.

İkili daha sonra birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, aşklarını tamamen açık bir şekilde yaşamaya başlamıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yaa niye ayrıldınız, dolar zaten fırlamış durmaz artık yerinde
zaten olacağı buydu

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