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  4. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Aile dizisi ne zaman?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Aile dizisi ne zaman?

26.02.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisinin yayın tarihi deprem nedeniyle ertelenmişti. Aile dizisi yayın tarihi günler sonra belli oldu. Aile dizisi ne zaman?

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolde! Aile dizisi ne zaman?

Yyönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi oyuncu kadrosuyla heyecanlandırmıştı.

Dizinin 14 Şubat olarak planlanan yayın tarihi deprem nedeniyle ertelenmişti. Merakla beklenen yapımın yeni tarihi merak konusuydu.

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AİLE DİZİSİ YAYIN TARİHİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir değişiklik olmazsa "Aile" 7 Mart Salı günü seyirciyle buluşacak.

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AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı dizide, Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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