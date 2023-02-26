Geliri merak edilmişti! Dilan Polat alışveriş tutarını paylaşınca görenler şoke oldu

Eşinin kendisine aldığı pahalı hediyelerle, lüks eviyle ve lüks yaşantısıyla tepki çeken sosyal medya fenomeni Dilan Polat geliriyle ilgili sorulardan rahatsız olmuştu.

Polat gelen soruya "İnsan aylık gelirini hiç söyler mi arkadaşlar? Buna cevap vermek işte görmemezliktir bu mesela ayıp. Giderimizi söylesem korkarsınız" demişti.

Dilan Polat son olarak da evine gelen onlarca kargoyu açarken videolar paylaştı.

"BEDAVA NASIL ALINIYOR?"

Bir takipçisi fenomene "Bunları parayla mı alıyorsunuz yoksa bedava mı sponsor mu?" diye sordu.

"Bedava nasıl alınıyor?" notuyla paylaşım yapan fenomen alışverişlerinin toplam ödemesini paylaştı. Yaptığı alışverişlerin toplam tutarı 61 bin TL'yi bulan Dilan Polat herkesi şoke etti.



