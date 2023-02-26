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  4. Geliri merak edilmişti! Dilan Polat alışveriş tutarını paylaşınca görenler şoke oldu

Geliri merak edilmişti! Dilan Polat alışveriş tutarını paylaşınca görenler şoke oldu

26.02.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat son dönemlerde gündemden düşmüyor. Son olarak gelirinin sorulmasından rahatsız olan Dilan Polat bu sefer de yaptığı alışverişlerin tutarını paylaşarak herkesi şoke etti.

Geliri merak edilmişti! Dilan Polat alışveriş tutarını paylaşınca görenler şoke oldu

Eşinin kendisine aldığı pahalı hediyelerle, lüks eviyle ve lüks yaşantısıyla tepki çeken sosyal medya fenomeni Dilan Polat geliriyle ilgili sorulardan rahatsız olmuştu.

Polat gelen soruya "İnsan aylık gelirini hiç söyler mi arkadaşlar? Buna cevap vermek işte görmemezliktir bu mesela ayıp. Giderimizi söylesem korkarsınız" demişti.

Dilan Polat son olarak da evine gelen onlarca kargoyu açarken videolar paylaştı.

Lüks yaşantısıyla gündemdeydi! Aylık geliri sorulunca... Lüks yaşantısıyla gündemdeydi! Aylık geliri sorulunca...

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"BEDAVA NASIL ALINIYOR?"

Bir takipçisi fenomene "Bunları parayla mı alıyorsunuz yoksa bedava mı sponsor mu?" diye sordu.

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"Bedava nasıl alınıyor?" notuyla paylaşım yapan fenomen alışverişlerinin toplam ödemesini paylaştı. Yaptığı alışverişlerin toplam tutarı 61 bin TL'yi bulan Dilan Polat herkesi şoke etti.

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