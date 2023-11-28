Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi final mi yapıyor? Bakın kaç bölüm kalmış

Son dönemin en iyi projelerinden biri olan Aile dizisinin her bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor. Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran dizinin ne zaman final yapacağı belli oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisi ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü Show TV’de 30 bölüm niyetiyle başlamıştı. Ay Yapım imzalı dizi 30. bölüme doğru yaklaştıkça alınan kararın değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin planlandığı gibi şimdilik 30. bölümde ekrana veda edeceği biliniyor. Ancak reytinglerde büyük bir artış olursa

dizinin birkaç hafta daha uzatılabileceği söyleniyor.

Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı Aile dizisi son olarak 21. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 22. bölüm fragmanı da yayınlandı.







