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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi final mi yapıyor? Bakın kaç bölüm kalmış

28.11.2023 13:24 | Son Güncelleme:
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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı 'Aile' dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Salı akşamlarına damga vuran dizinin ne zaman final yapacağı belli oldu. Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı dizi bakın kaç bölüm sonra ekrana veda edecekmiş.

Son dönemin en iyi projelerinden biri olan Aile dizisinin her bölümü büyük bir ilgiyle izleniyor. Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran dizinin ne zaman final yapacağı belli oldu.

Aile kapak

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisi ekran yolculuğuna 7 Mart Salı günü Show TV’de 30 bölüm niyetiyle başlamıştı. Ay Yapım imzalı dizi 30. bölüme doğru yaklaştıkça alınan kararın değişip değişmeyeceği merak konusu oldu.

Aile 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin planlandığı gibi şimdilik 30. bölümde ekrana veda edeceği biliniyor. Ancak reytinglerde büyük bir artış olursa
dizinin birkaç hafta daha uzatılabileceği söyleniyor.

Aile 3

Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı Aile dizisi son olarak 21. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 22. bölüm fragmanı da yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile ele
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