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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi sezon finali için gün sayıyor! Tarih belli oldu

29.04.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin Ay Yapım imzalı başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi sezon finali için gün sayıyor. Çarpıcı senaryosu ve sevilen oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizinin sezon finali tarihi belli oldu.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi sezon finali için gün sayıyor! Tarih belli oldu

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Aile dizisi salı akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizinin her bölümü büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Aile dizisi sezon finali tarihi belli oldu. Soykanlar Ailesi'nin hayatını anlatan ve The Sopranos dizisinden uyarlanan dizi 30 bölüm olarak tasarlanmıştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirvedeki yerini koruyan “Aile”, 30 Mayıs’ta ekrana gelecek 13. bölümüyle sezon finali yapacak.

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Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya

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