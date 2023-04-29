Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile dizisi sezon finali için gün sayıyor! Tarih belli oldu

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Aile dizisi salı akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı dizinin her bölümü büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Aile dizisi sezon finali tarihi belli oldu. Soykanlar Ailesi'nin hayatını anlatan ve The Sopranos dizisinden uyarlanan dizi 30 bölüm olarak tasarlanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirvedeki yerini koruyan “Aile”, 30 Mayıs’ta ekrana gelecek 13. bölümüyle sezon finali yapacak.



