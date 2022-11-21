Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl? Melis İşiten'in eski sevgilisi Sergen Deveci Amasya'da kaza yaptı!

Instagram, YouTube gibi sosyal mecralarda aktif olan Sergen Deveci kaza geçirdi. Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de olduğu minibüsün yaptığı kazada Tolga Güleryüz, Özgür Karataş, Burak Topçu hayatını kaybetti. Peki Sergen Deveci kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

SERGEN DEVECİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumlarının iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amacıyla yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

2 Ekim 1991 Kocaeli İzmit doğumlu Sergen Deveci 31 yaşındadır. Oyunculuğa olan alakası sebebiyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim aldı. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya mecralarında yayınladığı skeçlerle adını duyurdu.

İşte rol aldığı bazı yapımlar: