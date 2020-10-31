Sergen Yalçın, 10 numarayı belirledi

Beşiktaş, 22 gün aranın ardından futbola 3 puanla döndü. Siyah-beyazlılarda, gelen galibiyet yüzleri güldürürken öte yandan orta sahadaki sıkıntı ise Sergen Yalçın'ı düşündürüyor.
Denizlispor maçında kırmızı kart görerek iki maç ceza olan Josef de Souza'nın yokluğu, orta sahadaki dizilimi de etkileyecek. Yeni Malatyaspor karşısında Beşiktaş'ın nasıl bir orta sahayla maça çıkacağı merak edilirken, 10 numara pozisyonunda gösterdiği performansla beğeni toplayan Atiba, görevi yine devralacak.
Sergen Yalçın, koronavirüs sebebiyle karantinadan dönen Bernard Mensah'ı oynatmayı düşünse de, 10 numara pozisyonunda Atiba'yla maça başlamayı düşünüyor.
Mensah'ın arkasında ise orta sahada Dorukhan ve Necip'in başlaması bekleniyor. (Ajansspor)
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