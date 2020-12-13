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Sergen Yalçın ateş püskürdü! ''Hakemler berbat!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.12.2020 21:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Sergen Yalçın ateş püskürdü! ''Hakemler berbat!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

Beşiktaş'ın sadece rakiolere karşı değil hakemlere karşı da mücadele ettiklerini ifade eden Sergen Yalçın, "İlk bölümde oyuna iyi başlamadık. Rakip baskıyla başladı. Baskıdan çıkmakta zorlandık. Oyuna bakınca, bir baskı vardı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama rakip de öyle çok pozisyon falan bulmadı ilk yarıda. VAR'daki arkadaşlar devreye girdi sağolsunlar. Bilmiyorum, penaltı mı değil mi bilmiyorum. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil bir defa, neye göre çalışıyor! Verilen verilmeyen penaltıları görüyorum. Olacak iş değil. Futbol, VAR'da oturan arkadaşların eline geçti. Türkiye'de böyle. Maça kimin kazanacağı VAR'a bağlı. Takımların hepsi VAR'da oturan arkadaşlara bağlı. Rosier'i çıkardım, atılabilirdi. Oyundan koptu. Kontrolü kaybetti. Atılabilir diye çekindim. Hamleler yaptık. Olumlu geldi takıma. İkinci yarı çok baskılı oynadık. Çevirebilirdik. İkinci golü yedikten sonra oyundan düştük. Çok fazla sonuç çıkmadı. Kaybedebiliriz, her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Alanyaspor da çok güçlü bir takım. KEndi istediklerimizi yapamadık. Rıdvan'a vurulan dirsek sarı kart mı, blimiyorum, bir baskın. Kaşı maşı dağıldı çocuğun. Biz sadece rakiplerle oynamıyoruz maçları, böyle daha kolay olur ama başka etkenlerle oynuyoruz" dedi.

"MHK'ya sesleniyorum; hakemleriniz berbat" diyen Sergen Yalçın, "Biz sürekli VAR'dan penaltı yiyoruz. Bizim lehimize olan şeylerde hiçbir şey devreye girmiyor. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyorum içeride. Bu şartlarda nasıl bir şeyler yapıp yarışacağız! Bunun plan programını konuşuyoruz. Buradan MHK ve Serdar Tatlı'ya söylüyorum. Hakemler felaket. Olacak iş değil. Biz belki çok iyi oynamadık ama rakip de iyi oynamadı. Atsak 1-1 olsa oyunu çevirebilirdik. Kaybedebiliriz, bunlar normal" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiklerini de vurgulayan Sergen Yalçın, "Biz kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık. Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler. İnanamıyoruz olan bitenlere. Lütfen biraz daha dikkat etsin hakemler. Sağlıklı maç yönetsinler. Oyuncular 90 dakika mücadee ediyor. Futbolun doğasına, doğallığına aykırı kararlarla penaltı bitmesi lazım. Bence VAR'ı kaldırın. HAata yapabilirler. Razıyız. Bu şekilde olmaz. Doğallık kalktı ortadan. Ceza alanı içinde saçmasapan ele çarpıoyr, biri birine çarpıyor lap penaltı. Bu yüzden Avrupa'da başarılı olamayız. Anca kendi kendimize böyle burada konuşuruz. Sakatların haftaya olacağını zannetmiyorum. Problem değil, oyuncularımız var. Herkesi kullanırız" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam doğru söylemiş. Sonra Türk takımları avrupa da neden başarılı değil derler.
maçı kimin kazanacağını VAR tayin ediyor demiş sergen.bizde tam bundan bahsediyoruz sene başından beri.kafaniz yeni basıyor.bravo
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