Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gitti

Beşiktaş, Al Musrati’nin sezon sonuna kadar Verona’ya kiralandığını açıkladı.

SERGEN YALÇIN GİDİŞİNE ONAY VERDİ

Beşiktaş'ın teklifini kabul edip göreve başlayan Sergen Yalçın, Al-Musrati'yi kadroda düşünmediği için bu transfere onay verdi.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Siyah-beyazlılardan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi.