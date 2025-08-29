SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gitti

Beşiktaş Kulübü, Libyalı orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'yi İtalya'nın Hellas Verona takımına kiraladı. Sergen Yalçın göreve gelir gelmez Al-Musrati'nin ayrılışına onay verdi.

Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gitti
Emre Şen

Beşiktaş, Al Musrati’nin sezon sonuna kadar Verona’ya kiralandığını açıkladı.

SERGEN YALÇIN GİDİŞİNE ONAY VERDİ

Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş tan İtalya ya gitti 1

Beşiktaş'ın teklifini kabul edip göreve başlayan Sergen Yalçın, Al-Musrati'yi kadroda düşünmediği için bu transfere onay verdi.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş tan İtalya ya gitti 2

Siyah-beyazlılardan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati’nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Euro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Euro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! Ali Koç ve yönetimi resmi açıklamayı yaptıFenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! Ali Koç ve yönetimi resmi açıklamayı yaptı
Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'den ayrıldığını işte böyle öğrendi...Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'den ayrıldığını işte böyle öğrendi...
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş Al Musrati
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Son dakika! Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'den ayrıldığını işte böyle öğrendi...

Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'den ayrıldığını işte böyle öğrendi...

29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli

29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.