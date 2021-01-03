Sergen Yalçın: Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, "Çok memnunuz lider olduğumuz için. Zor dönemeçlerden, zor virajlardan çıktık. Maçı kazandığımız için memnunuz. Zor bir oyundu. Çok savunma yapan, çok arkada bekleyen bir takıma karşı oynadık. Böyle rakipleri açmak kolay değil. Sağlam durduk. Kontratak imkanı vermedikçe bir yerlerde pozisyon bulup gol yapabilirdik illaki. Golden önce bir iki tane yan top vardı. Onları da yapabilirdik. Böyle maçlarda bazen gol geç gelebiliyor. Oyuncularım akıllı oynadılar. Sağlam durdular. Kazandığımız için gayet mutluyuz. Çarşamba maçımız var. Ona hazırlanmak zorundayız. Takılıp kalamayız bu maça." değerlendirmesini yaptı.

"PANDEMİ SIKTI ARTIK"

"Başkanımız biliyorsunuz hastalandı, Emre Kocadağ da hastalandı. İkisine de çok geçmiş olsun diliyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, "Onları yanımızda görmek isterdik. En kısa sürede herkes sağlığına kavuşur inşallah. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz. En kısa sürede bu pandemi biter. Herkes çok sıkıldı. Pandemi sıktı artık, dünya inşallah sağlıklı hale gelir kısa sürede." temennisinde bulundu.