Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Guilherme'nin görüştüğünü açıkladı

BeIN Sports'a açıklamalar yapan BtcTurk Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum" dedi.
Takımdaki son durumu değerlendiren Sergen Yalçın, "Jahovic 32-33 yaşında. Ancak fiziki yapısı 25-26 gibi görünüyordu. Ona çok yüklendik. Onu bazen dinlendirmemiz gerekiyor. Sezon başından bu yana o oyuncuyla oynuyoruz. Ligde 10, Avrupa'da 3 golü var. Guilherme farklı bir oyuncu. Takıma asist katkısı da yapıyor. Merkezde kullanmamız bazen sıkıntılı oluyor. Kenarda karşı kaleye çabuk gidebilen, asist yapabilen, önemli bir oyuncu. Bize de ciddi bir katkı yaptı. 25 oyuncu var, bir 11 oynatmak zorundayız. En doğru 11 hangisiyle onunla oynuyoruz. Bazen biz de hata yapabiliriz. Oyuncularımız da bize, biz de onlara anlayış gösteriyoruz. Güzel bir sezonu hep birlikte tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Guilherme takımda kalacak mı?" sorusuna ise Sergen Yalçın, "Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum. Gider mi, kalır mı bilmiyorum. Çok profesyonel bir oyuncu. Şimdiye kadar onunla hiç bir problem yaşamadık. Beşiktaş'a gitmek isterse de ona dur diyemeyiz. Resmi bir görüşme herhalde var diye biliyorum. Sonucunu bilmiyorum. Bir görüşme olduğunu biliyorum" yanıtıyla Beşiktaş ile olan görüşmeyi doğruladı.
İsmi Malatyaspor ile anılan Oğuzhan Özyakup'in çok önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu söyleyen Sergen, "Son 2-3 sene performansı aşağı düştü. Bazen bu olur. Kapasiteli bir oyuncu. O kapasitesini su yüzüne çıkarması lazım. Son zamanda bunu pek yapamadı. Bunları tekrar yapabilir. Oğuzhan A Milli Takım'da her zaman oynayabilecek bir oyuncu. Oğuzhan için problem olduğunu düşünmüyorum. Problem kendi içinde gibi görünüyor" demekle yetindi.
"Nerelere transfer düşünüyorsunuz?" sorusuna ise BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Stoper eksiğimiz var. Sezon başında da vardı. Çok ciddi bir eksik. Mustafa ve Hadebe ile oynamak zorunda kaldık. Oyuncularımız sakatlanıyor ve geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Stoper almamız şart. Yönetime de bunu söyledik. Ekonomik durumlar sıkıntılı. Bütçeler, dengeler var. Bizim takımımıza bir stoper mutlaka alınmalı" yanıtını verdi.
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