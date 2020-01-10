Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Guilherme'nin görüştüğünü açıkladı

BeIN Sports'a açıklamalar yapan BtcTurk Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum" dedi.

"GUILHERME FARKLI BİR OYUNCU"

Takımdaki son durumu değerlendiren Sergen Yalçın, "Jahovic 32-33 yaşında. Ancak fiziki yapısı 25-26 gibi görünüyordu. Ona çok yüklendik. Onu bazen dinlendirmemiz gerekiyor. Sezon başından bu yana o oyuncuyla oynuyoruz. Ligde 10, Avrupa'da 3 golü var. Guilherme farklı bir oyuncu. Takıma asist katkısı da yapıyor. Merkezde kullanmamız bazen sıkıntılı oluyor. Kenarda karşı kaleye çabuk gidebilen, asist yapabilen, önemli bir oyuncu. Bize de ciddi bir katkı yaptı. 25 oyuncu var, bir 11 oynatmak zorundayız. En doğru 11 hangisiyle onunla oynuyoruz. Bazen biz de hata yapabiliriz. Oyuncularımız da bize, biz de onlara anlayış gösteriyoruz. Güzel bir sezonu hep birlikte tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTERSE, ONA 'DUR' DİYEMEYİZ"

"Guilherme takımda kalacak mı?" sorusuna ise Sergen Yalçın, "Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum. Gider mi, kalır mı bilmiyorum. Çok profesyonel bir oyuncu. Şimdiye kadar onunla hiç bir problem yaşamadık. Beşiktaş'a gitmek isterse de ona dur diyemeyiz. Resmi bir görüşme herhalde var diye biliyorum. Sonucunu bilmiyorum. Bir görüşme olduğunu biliyorum" yanıtıyla Beşiktaş ile olan görüşmeyi doğruladı.