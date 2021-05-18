Sergen Yalçın: Bir süre futbol konuşmak istemiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek sezonu 2 kupayla kapattıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ

"Burada çok güzel bir olay yaşandı. Biz, Antalyaspor'u alkışladık. Onlar da bizi alkışladık. Futbol böyle olmalı. her şey kupa kazanmak değil. Bunun bir oyun olduğunu, birbirimize saygı duymamız gerektiğini bilmeliyiz. Antalyaspor'u ve Ersun Yanal'ı tebrik ederim. Antalyaspor camiasına teşekkür ederim.

Böyle bir sezonda iki kupa çok önemli. Çok sıkıntılı sürecin içinden geçerek iki kup kazandık. Allah'tan başka ne istesen deseler, başka bir şey istemem. Bu sezon hiç unutulmayacak. Tarihi bir sezon oldu, unutulmayacak. En büyük başarı oyuncularındır. Allah hepsinden razı olsun. Biz de takımı ayakta tutmaya çalıştık

Fenerbahçe ve Galatasaray da başarılıydı. Onların başarısız olduğunu düşünmüyorum. Bizde sadece kupa kazanan başarılı olarak gösteriliyor ama öyle değil. Tarihin en güzel sezonu oldu. Şanslı olan da taraftık, averajla kazandık. Kupa almak farklı. Teknik direktörlük hayatımda ilk ke kupa alıyorum ve iki tane alıyorum. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Bütün hayatımızı buraya verdik. Özel hayatımızı verdik, Allah da bize yardım etti. İnşallah böyle devam eder.