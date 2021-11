Sergen Yalçın: Böyle devam edemeyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson, Ajax maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

"OYUNCU SAKATLIKLARI BİZİ ZOR DURUMA SOKTU"

"Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, acaba dediğimiz, burada bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, nasıl pozisyon alırız diye aslında çok düşündüğümüz bir gruptu. Ancak oynanan 4 maç sonunda şu anda grupta hedefsiz duruma düştük. Kalan son 2 mücadele bizim, kendimiz, camiamız, ülke puanı, prestij için oynayacağımız 2 müsabaka haline geldi. Kolay değil. En başta söylemiştim kolay değil diye. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklığı o kadar büyük olur. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi zor duruma soktu. Biraz şans faktörü olsaydı 1-2 maç kazanabilirdik. Oynadık ama basit gollerle istediğimiz yerde duramadık. Bu benim şahsi fikrim."

"BU OYUN ZOR BİR OYUN"

"Hedefsiz durumdayız şu an grupta. 2 maçımız var. Takım olarak iyi durumda değiliz. Hem ligde hem Avrupa'da aldığımız sonuçlar maalesef beklentinin çok altında. Takım olarak camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun. Zaman zaman kötü gidişat olabiliyor. Bizim amacımız bunun önünü kesmek ve camiayı normal döndürmek, olması gereken yere götürmek. Biz bunun için buradayız."

"BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETMEK"

"Bu biraz zaman alacak ve bir süreç gerektirecek gibi bu durum. Oyunculardan sürekli, her sene aynı performansları alamayabiliriz. Oyuncular da sürekli maç yapıyor. Zaman zaman performanslar aşağı düşebilir. Bu çok görülmeyen bir şey değil bu oyunda. Bunun uzun olması bizi zora sokuyor. Süre uzayınca bizi zor duruma sokuyor. Alanya maçından sonra oyuncularla konuşmadık sadece. 1-1.5 aydır bu konuşmaları yapıyoruz. Biz bu süredir aynı görüntüyü veriyoruz. Görüntünün kötü olması, istediğimiz sonuçları alamamamız bizi psikolojik olarak daha da aşağı çekiyor. Bu her tarafa yansıyor; oyunculara, teknik ekibe, tesis personeline, yönetime. Her tarafa sıçrıyor bu durum. Bizim yapmamız gereken bahane değil çözüm üretmek."

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"Beşiktaş 100 yılı aşkındır var olan bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını her zaman bilmiştir. Tekrar ayağa kalkmak şu an tüm grubun elinde. Bunu yapabiliriz. Yapacak gücümüz ve kalitemiz var. Yapmamak için hiçbir sebep yok. Yarınla beraber yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Böyle devam edemez. Hepimiz bunun farkındayız. Birlikte olup, birlikte hareket edip, taraftarla, yönetimle beraber bu sıkıntıların altından kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"BÖYLE DEVAM EDEMEYİZ"

"Futbolda işler iyi gitmediği zaman doğal olarak ayrılıklar maalesef çok net şekilde görülüyor. Oyun içerisinde, belki tartışmalar oluyor. Oyun içi tartışmaların ben çok da olmaması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncular tartışabilir oyun içinde. Bence onda bir problem yok. Çok hararetli olmadıktan ve ikili diyalog olmadıktan sonra olabilir. Sonuçlar ve oyunun farkında herkes; oyuncular da, biz de. Psikoloji düşüyor. Uzun da bir süre oldu. Yaklaşık 2 aydan beri bu sürecin içindeyiz. Farkındayız toparlanmamız gerektiğinin. Daha fazla mücadele, daha fazla güvenmeli, yardım etmeliyiz. Bunlar umarım yarınla beraber yavaş yavaş ön plana çıkar. Böyle devam edemeyiz. Bunun da farkındayız. Bu şekilde gidemeyiz. Hepimizin sorumlulukları var."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BUNU HER ZAMAN YAPAR"

"Taraftarımıza, camiamıza karşı sorumluluklarımız var. Tekrar ayağa kalkmak için de ihtiyacımız olan şey taraftarımız. Taraftarımız da zor süreçte tüm kupaları alan oyuncularını yalnız bırakmayacak, destek verecektir. Beşiktaş taraftarı bunu her zaman yapar."

ATIBA HUTCHINSON'IN AÇIKLAMALARI

Bizim için önemli bir maç olacak. Kendi gururumuz için, grubu iyi bitirmek için bir maça çıkacağız. Bu grubu 6 puanla tamamlamak bizim için iyi olur. Niyetimiz bu. Ajax iyi bir takım. Uzun yıllardır Avrupa'da ve başarılılar. Biz özgüvenimizi tekrar kazanmak için doğru futbolu, doğru mentaliyeti gösterip istediğimiz skoru almak istiyoruz. İşler iyi gitmiyor. Futbolda inişler çıkışlar olur. Şu an olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz. Hepimiz bunun bir parçasıyız. Önemli olan buradan nasıl çıkacağını bilmektir. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. İyi bir mücadeleyle, birbirimiz için savaşarak iyi bir sonuçla normale biraz olsun dönmek istiyoruz. İşler umarız iyi gider. Ancak, önemli olan nasıl reaksiyon verip bu durumdan çıkacağımız..."

Çok fazla sakatlık yaşamış bir oyuncu değilim, geçmişe oranla bu sezon fazla oldu. Bunu belki de kötü şansla değerlendirebiliriz. Geçen sezon da çok uzundu. Her şey üst üste geldi. Tüm bu maç yoğunluğunu ve şanssızlığı da üst üste koyarsak bu sakatlıkların neden olduğunu anlayabiliriz. Şu an birçok arkadaşımız geri döndü. Uzun süredir bir arada değildik. Artık beraber oynayacağız. İyi maçlar ve iyi performanslarla, herkesten verim alarak içinde bulunduğumuz bu durumdan çıkmayı hedefliyoruz.