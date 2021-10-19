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Sergen Yalçın: Bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk

19.10.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Sporting maçı öncesinde konuştu.

Sergen Yalçın: Bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Taraftarların desteğine teşekkür eden Sergen Yalçın, "Sağ olsun taraftarlarımız bana ilgi gösteriyor. Teşekkür ediyorum hepinize." derken, maçla ilgili, "Bu kulvarda oynamak kolay değil, zor maçlar oynuyoruz. Bu sezon ciddi şanssızlıklar yaşadık. Bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk. Bir toparlanma süreci yaşıyoruz. Tekrar oyuncularımızın yavaş yavaş geri dönmesini, ritim yakalamasını bekliyoruz. Bu atmosferde oynamak bizim için mutluluk verici. Bunu 3 puanla taçlandırabilirsek camiamızı, taraftarımızı, ülkemizi mutlu ederiz. İnşallah iyi bir skor olur bizim için." açıklamasını yaptı.

Zeminin düzeldiğini belirten teknik adam, "Zemin sezon başında iyi değildi. Zemin çok güzel olmuş. İnşallah oyuncularımız zemini görünce iştahları açılır ve iyi oynarlar." ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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