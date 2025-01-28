SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Sergen Yalçın bu kez kantarın topuzunu kaçırdı! Süper Lig oyuncuları hakkında olay yaratacak iddia...

Sergen Yalçın bu kez kantarın topuzunu kaçırdı! Süper Lig oyuncuları hakkında olay yaratacak iddia...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 15:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yorumculuk yapan teknik direktör Sergen Yalçın, transfer döneminde yapılan harcalamalar hakkında konuştu. Tepki çeken ifadeler kullan Sergen Yalçın, Anadolu'da oynayan hiçbir oyuncunun 3 milyon Euro bile etmeyeceğini söyledi.

Sergen Yalçın bu kez kantarın topuzunu kaçırdı! Süper Lig oyuncuları hakkında olay yaratacak iddia...

Her hafta yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sergen Yalçın bu kez çok ilginç bir ifadeyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Süper Lig kulüplerinin harcadığı paralar hakkında konuşan Sergen Yalçın'ın iddiası sosyal medyada gündem oldu.

"ANADOLU'DA OYNAYAN HİÇBİR TOPÇU 3 MİLYON EURO ETMEZ"

Screenshot_1

Sergen Yalçın, "Anadolu takımlarındaki hiçbir oyuncu 6 milyon Euro etmez. 6'yı bırak, 3 de etmez." ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın bu iddiası sosyal medyada tepki çekti.

TÜM OYUNCULARI ZAN ALTINA ALDI

Screenshot_2

Anadolu kulüplerinde oynayan tüm oyuncuları değersizleştirdiği olarak algılanan Sergen Yalçın'ın bu ifadeleri hayranları tarafından da eleştirildi.

Sergen Yalçın'ın İfadeleri Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Sergen Yalçın haklı, oyuncular yeterince değerli değil
Yanlış, oyuncuların değeri daha fazla olmalı
Bilmiyorum, bu konuda kararsızım
Sergen Yalçın'ın açıklamaları çok farklı bir bakış açısı sunuyor

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın haberler son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

1 milyon TL'si yandı! Merkez Bankası'na başvurdu, geri aldı...

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

CHP seçim startını verdi: Cumhurbaşkanı adayı belirleniyor!

Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Messi'nin veliahtı Süper Lig'e geliyor! Bir dönemin patlama yapması beklenen yıldızı ile görüşmeler başladı

Cengiz Ünder'in Beşiktaş'tan kazanacağı rakam taraftarları kızdırdı! Daha imza atmadan tepki çekti

Cengiz Ünder'in Beşiktaş'tan kazanacağı rakam taraftarları kızdırdı! Daha imza atmadan tepki çekti

Sergen Yalçın bu kez kantarın topuzunu kaçırdı! Süper Lig oyuncuları hakkında olay yaratacak iddia...

Sergen Yalçın bu kez kantarın topuzunu kaçırdı! Süper Lig oyuncuları hakkında olay yaratacak iddia...

Sacha Boey sonrası iyileşmeyen yaraya Mourinho'nun eski öğrencisi pansuman olacak!

Sacha Boey sonrası iyileşmeyen yaraya Mourinho'nun eski öğrencisi pansuman olacak!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.