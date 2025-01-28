Sergen Yalçın bu kez kantarın topuzunu kaçırdı! Süper Lig oyuncuları hakkında olay yaratacak iddia...

Her hafta yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Sergen Yalçın bu kez çok ilginç bir ifadeyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Süper Lig kulüplerinin harcadığı paralar hakkında konuşan Sergen Yalçın'ın iddiası sosyal medyada gündem oldu.

"ANADOLU'DA OYNAYAN HİÇBİR TOPÇU 3 MİLYON EURO ETMEZ"

Sergen Yalçın, "Anadolu takımlarındaki hiçbir oyuncu 6 milyon Euro etmez. 6'yı bırak, 3 de etmez." ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın'ın bu iddiası sosyal medyada tepki çekti.

TÜM OYUNCULARI ZAN ALTINA ALDI

Anadolu kulüplerinde oynayan tüm oyuncuları değersizleştirdiği olarak algılanan Sergen Yalçın'ın bu ifadeleri hayranları tarafından da eleştirildi.