Sergen Yalçın: Caner Erkin'in takımda kalmasını istemiyordum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de "Az Önce Konuştum" programının moderatörü Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

"SON 10 GÜNDE 10 KİŞİYLE ANTRENMAN YAPTIK"

"Taraftarsızlık her şeyi etkiliyor. Bizi, oyuncuları. Aynı zamanda oyunun temposunu da etkiliyor. Motivasyonu etkiliyor. Özellikle geçen göreve başladıktan 3-5 maç sonra ortaya çıktı. Son 10 günde 10 kişiyle antrenman yapıyoruz. Hazırlık maçı niyetimiz vardı ama yapamadık."

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAVUNMA HATTININ TAMAMI YOK"

"Savunma hattı olduğu gibi yok Başakşehir maçında. Takım tablosu yapıyoruz. Takım tablosu yapıyoruz. Bir de Korona tablosu yapıyoruz. Test ne zaman olacak? Kim hangi maça çıkacak? Necip ve Rosier belki iyileşebilir diye düşünüyorum ama diğerlerinin yetişme şansı yok. Ancak oynayacak oyuncularımız var."

"BEN AKIL EDEMİYORUM HAZIRLIK MAÇI YAPMAYI DEĞİL Mİ?"

"Doğruları bilmek lazım. Beşiktaş niye kampa gitmedi deniliyor sezon başında. Yahu Koronavirüs sürecine nasıl gideceksin kampa? Beşiktaş neden hazırlık maçı oynamadı? Sen o koltuktan akıl ediyorsun ama ben Beşiktaş'ın hocası olarak akıl edemiyorum değil mi?"

"BASINDAKİ ARKADAŞLAR HER ŞEYİ BİLİYOR"

"Ben Beşiktaş'a laf olsun diye gelmedim. Vakit geçirmeye gelmedim. Başarılı olmaya geldim. Kendi kariyerimi yukarılara doğru çıkarmak için geldim. Şartları zorluyorum başarılı olmak için. Çok zorlayınca bazen problem çıkıyor. Bunlar normal şeyler. İşin enteresan tarafı şu, basın her şeyi biliyor. İçeride ne konuşsak basında çıkıyor. Özellikle transferde gizli kalması gereken oyuncular var."