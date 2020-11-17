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Sergen Yalçın: Caner Erkin'in takımda kalmasını istemiyordum!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.11.2020 20:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; takımın durumu, transfer politikası gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Caner Erkin'in takımda kalmasını istemiyordum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Haber Global'de "Az Önce Konuştum" programının moderatörü Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu.

"SON 10 GÜNDE 10 KİŞİYLE ANTRENMAN YAPTIK"

"Taraftarsızlık her şeyi etkiliyor. Bizi, oyuncuları. Aynı zamanda oyunun temposunu da etkiliyor. Motivasyonu etkiliyor. Özellikle geçen göreve başladıktan 3-5 maç sonra ortaya çıktı. Son 10 günde 10 kişiyle antrenman yapıyoruz. Hazırlık maçı niyetimiz vardı ama yapamadık."

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAVUNMA HATTININ TAMAMI YOK"

"Savunma hattı olduğu gibi yok Başakşehir maçında. Takım tablosu yapıyoruz. Takım tablosu yapıyoruz. Bir de Korona tablosu yapıyoruz. Test ne zaman olacak? Kim hangi maça çıkacak? Necip ve Rosier belki iyileşebilir diye düşünüyorum ama diğerlerinin yetişme şansı yok. Ancak oynayacak oyuncularımız var."

"BEN AKIL EDEMİYORUM HAZIRLIK MAÇI YAPMAYI DEĞİL Mİ?"

"Doğruları bilmek lazım. Beşiktaş niye kampa gitmedi deniliyor sezon başında. Yahu Koronavirüs sürecine nasıl gideceksin kampa? Beşiktaş neden hazırlık maçı oynamadı? Sen o koltuktan akıl ediyorsun ama ben Beşiktaş'ın hocası olarak akıl edemiyorum değil mi?"

"BASINDAKİ ARKADAŞLAR HER ŞEYİ BİLİYOR"

"Ben Beşiktaş'a laf olsun diye gelmedim. Vakit geçirmeye gelmedim. Başarılı olmaya geldim. Kendi kariyerimi yukarılara doğru çıkarmak için geldim. Şartları zorluyorum başarılı olmak için. Çok zorlayınca bazen problem çıkıyor. Bunlar normal şeyler. İşin enteresan tarafı şu, basın her şeyi biliyor. İçeride ne konuşsak basında çıkıyor. Özellikle transferde gizli kalması gereken oyuncular var."

"TÜMER METİN'E SÖZLERİ HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

"Tümer'e o sözleri hiç yakıştıramadım. Beşiktaş'ta efsane olduğu için geldi diyor. O zaman çalıştığım kulüplere bir bak. Takımları nerede aldım, nerede bıraktım? Bi bak. Ben buralara gelmek için çok çalıştım."

"İÇERDE NE KONUŞSAK BASINA SIZIYOR"

"Transferde çatışma, fikir ayrılıkları olabilir ama işin enteresan tarafı, bazın her şeyi biliyor. İçeride ne konuşsak, içerden basına sızıyor. Başkan ile aramızda hiçbir zaman gerginlik olmadı. Ben mutsuz olsam zaten söylerim, içinde tutan bir adam değilim."

CANER'İN KALMASINI İSTEMİYORDUM

Sergen Yalçın:”Caner’in kalmasını istemiyordum; Gökhan kalabilirdi. Fakat çok ahlanıp vahlanacak bir durum değil.”

"BURAK'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM"

"Ben Elneny'nin kalmasını çok istemiştim. Benim için çok önemli bir oyuncuydu. Makedonya'ya falan gitmedi yani adam Arsenal'a gitti. Ekonomik sebeplerden dolayı onu tutamadık. Burak Beşiktaş'tan giderken çok güzellik yaptı. Alacaklarının bir kısmını bıraktı. Burak'a o konuda teşekkür etmek isterim. Ekonomik sebeplerden dolayı ayrıldı."

AÇIKLAMALAR DEVAM EDİYOR...

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