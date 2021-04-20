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Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması

20.04.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu ve Aboubakar'ın ilk 11'e dönmesine değindi.

Aboubakar'ın maça 11'de başlamak istediğini söyleyen alçın, "Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor. Takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir." dedi.

Rıza Çalımbay için de konuşan teknik adam, "Rıza Çalımbay camiamızın sembol isimlerinden, değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kutluyoruz Sergen hocam, başarınızı kıskanan çok olacak, en güzel cevabınız söylenenlere kulak kapamaktır.

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