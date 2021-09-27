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Sergen Yalçın'dan Ajax uyarısı!

27.09.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Ajax ile oynayacakları maç öncesinde oyuncularını uyardı. İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...

Sergen Yalçın'dan Ajax uyarısı!

Spor Toto Süper Lig'de son hafta Altay'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçına çevrildi. Siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, deplasmanda oynanacak Devler Ligi maçı öncesinde oyuncularıyla konuşma yaptı. Detaylar haberde...

OYUNCULARI UYARDI

Amsterdam'a bütün as oyuncularından yoksun giden ve belki de tarihinde ilk kez bu kadar sakat veren siyah-beyazlılarda ilk 11 için oyuncu bulunamazken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan uyarılar geldi.

"SAVAŞMANIZI İSTİYORUM"

Yalçın, grubun şu anki performansla en iyi takımına karşı oynayacaklarını söyleyerek, "Ajax her maç bol gol atıyor. Ofansif bir takım. Bu durumda işimiz çok zor. Ama sizden kaybetsek dahi savaşmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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