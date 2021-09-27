Sergen Yalçın'dan Ajax uyarısı!

Spor Toto Süper Lig'de son hafta Altay'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçına çevrildi. Siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, deplasmanda oynanacak Devler Ligi maçı öncesinde oyuncularıyla konuşma yaptı. Detaylar haberde...

OYUNCULARI UYARDI

Amsterdam'a bütün as oyuncularından yoksun giden ve belki de tarihinde ilk kez bu kadar sakat veren siyah-beyazlılarda ilk 11 için oyuncu bulunamazken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan uyarılar geldi.

"SAVAŞMANIZI İSTİYORUM"

Yalçın, grubun şu anki performansla en iyi takımına karşı oynayacaklarını söyleyerek, "Ajax her maç bol gol atıyor. Ofansif bir takım. Bu durumda işimiz çok zor. Ama sizden kaybetsek dahi savaşmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

