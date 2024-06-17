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Sergen Yalçın'dan Arda Güler iddiası! Gürcistan maçı öncesi çok net ifade etti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.06.2024 11:34
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Son olarak Antalyaspor'da görev alan Sergen Yalçın, EURO 2024'te oynayacağımız Gürcistan maçı öncesi yorumlarda bulundu. Rakibin defans yapacağını ifade eden Sergen Yalçın, maçın yıldızının Arda Güler olacağını ifade etti.

Sergen Yalçın'dan Arda Güler iddiası! Gürcistan maçı öncesi çok net ifade etti...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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EURO 2024 için Kafa Sports'un Youtube kanalında yorumculuk yapan Sergen Yalçın'dan Gürcistan maçı yorumu geldi.

"ARDA'NIN YILDIZLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

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Yarın oynayacağımız Gürcistan maçında Arda Güler'in yıldızlaşacağını söyleyen Sergen Yalçın, "Arda'nın bu maçta merkezde oynaması lazım. Arda'nın yıldız olmasını bekliyorum. Arda sayesinde Kenan ve Barış Alper de yıldızlaşacak." dedi.

MAÇIN TAKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Gürcistan'ı yenebilmek için önde baskı kurmamız gerektiğini ifade eden Yalçın, "Gürcistan defans yapacak. Maçın ilk düdüğünden sonra rakibi onların yarı sahasına hapsetmemiz gerekiyor. Onlara pas yaptırmamalıyız." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN'IN 11 TERCİHİ

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Kaleci: Mert Günok

Stoper: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan

Sol Bek: Ferdi Kadıoğlu

Sağ Bek: Zeki Çelik

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan

Sağ Kanat: Barış Alper Yılmaz

Sol Kanat: Kenan Yıldız

10 Numara: Arda Güler

Forvet: Semih Kılıçsoy

Euro 2024 Canlı Skor


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Sergen Yalçın Arda Güler euro 2024
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