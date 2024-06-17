Sergen Yalçın'dan Arda Güler iddiası! Gürcistan maçı öncesi çok net ifade etti...

EURO 2024 için Kafa Sports'un Youtube kanalında yorumculuk yapan Sergen Yalçın'dan Gürcistan maçı yorumu geldi.
Yarın oynayacağımız Gürcistan maçında Arda Güler'in yıldızlaşacağını söyleyen Sergen Yalçın, "Arda'nın bu maçta merkezde oynaması lazım. Arda'nın yıldız olmasını bekliyorum. Arda sayesinde Kenan ve Barış Alper de yıldızlaşacak." dedi.
Gürcistan'ı yenebilmek için önde baskı kurmamız gerektiğini ifade eden Yalçın, "Gürcistan defans yapacak. Maçın ilk düdüğünden sonra rakibi onların yarı sahasına hapsetmemiz gerekiyor. Onlara pas yaptırmamalıyız." ifadelerini kullandı.
Kaleci: Mert Günok
Stoper: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan
Sol Bek: Ferdi Kadıoğlu
Sağ Bek: Zeki Çelik
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan
Sağ Kanat: Barış Alper Yılmaz
Sol Kanat: Kenan Yıldız
10 Numara: Arda Güler
Forvet: Semih Kılıçsoy