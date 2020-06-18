Sergen Yalçın'dan "Bırakmam Seni" kampanyasına destek

Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyasına destek verdi.
Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bırakmam yazdım, 1903'e gönderdim. Ya siz!" ifadelerini kullandı.
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