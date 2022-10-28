Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt! ''Başkan bize oyun oynadı...''

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi başladı. Siyah-beyazlılara imza atan tecrübeli çalıştırıcı takımın başına geçti. Sağlık kontrollerinin ardından hemen antrenmana geçen Şenol Güneş, Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

SERGEN YALÇIN İÇİN OLAY İDDİA

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Kolot, ''Sergen'le görüşüldü; kendisine 'bekleyin' dendi. Ama haber vermediler. Sergen Yalçın, 'Bize oyun oynadılar. Bizimle görüşürken Aslında Şenol Güneş'le anlaşmışlar' diyor."

SERGEN YALÇIN'DAN YALANLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın iddialarına yönelik açıklama yaptı. Işık, "Yalan haber! Az önce Sergen Yalçın'la da konuştum, "Külliyen uydurma" ifadelerini kullandı.



