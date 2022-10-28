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Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt! ''Başkan bize oyun oynadı...''

28.10.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlıları çalıştırdığı 4 senede üst üste 2. şampiyonluk alıp, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkan Beşiktaş'ta imzalar atıldı. Bu imzanın ardından Beşiktaş'ın eski yöneticisi Celal Kolot'tan olay bir iddia ortaya atıldı. Kolot, "Sergen Yalçın, 'Başkan bize oyun oynadı. Bizimle görüşürken Aslında Şenol Güneş'le anlaşmışlar." dediğini ifade etti. Sergen Yalçın'dan bu iddialara jet hızıyla cevap geldi.

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt! ''Başkan bize oyun oynadı...''

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi başladı. Siyah-beyazlılara imza atan tecrübeli çalıştırıcı takımın başına geçti. Sağlık kontrollerinin ardından hemen antrenmana geçen Şenol Güneş, Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

SERGEN YALÇIN İÇİN OLAY İDDİA

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Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Kolot, ''Sergen'le görüşüldü; kendisine 'bekleyin' dendi. Ama haber vermediler. Sergen Yalçın, 'Bize oyun oynadılar. Bizimle görüşürken Aslında Şenol Güneş'le anlaşmışlar' diyor."

SERGEN YALÇIN'DAN YALANLAMA GELDİ

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın iddialarına yönelik açıklama yaptı. Işık, "Yalan haber! Az önce Sergen Yalçın'la da konuştum, "Külliyen uydurma" ifadelerini kullandı.


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Sergen Yalçın Şenol Güneş beşiktaş celal kolot

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