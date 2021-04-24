Sergen Yalçın'dan Cüneyt Çakır'a olay sözler!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten ötürü mutlu olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "İyi bir oyun oldu. Oynayanlar, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İyi mücadele ettiler. Kazanmak, motivasyon yakalamak değerliydi. Bugün itibarıyla kazandık. Oyuncularıma konsantrasyonlarından ve mücadele güçlerinden ötürü mutluyum." dedi.

Dinlenmiş isimlerin oynamasına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Gökhan, Necip, Adem oynadı. Dinlenmişler oynadı. İyi bir galibiyet oldu. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kalan 5 hafta ve eksikler için konuşan siyah - beyazlı teknik adam, "Eksikler var. Canımızı sıkıyorlar. Atiba ve Welinton dönecek, Larin'in dönme ihtimali var. Sezonu kapatan 3 oyuncu var. Aboubakar olmayacak. Sıkıntı yaşayacağız. Kalan 5 haftayı en iyi şekilde mücadele ederek en iyi yerde kapatacağız. İnşallah becerebiliriz." ifadelerini kullandı.

Mücadeledeki hakem yönetimini eleştiren Yalçın, "Hakemlerin kırmızı kartı yok mu ceplerinde. Yok mu! Bugün atmıyor, Ankaragücü maçında atmıyor, Kasımpaşa maçında atmıyor. Buradaki amaç nedir yani! Amaç nedir? Kural gereği oyuncunun hareketi ikinci sarı kart. 4. Hakem diyor ki, 'İkinci sarı, at' diyor. Cüneyt Hoca atmıyor. Kayserispor'un 10 numarası nasıl 90 dakika oyunda kalır! Yok mu kartları. Biz ekstra bir şey istemiyoruz ki. Kuralların uygulanmasını istiyor. Lehimize hiçbir şey istemiyoruz. Başarıya giden her yol mübah bizde yok. Birisi açıklasın bu kartını. Nedir derdiniz yani! Amaç ne burada. Lütfen bir açıklasınlar. Değilse sarı kart, özür dileyelim biz herkesten." değerlendirmesinde bulundu.



