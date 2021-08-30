Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TRT Spor'da yayınlanan 100'de 100 Futbol programında açıklamalarda bulunuyor. Sergen Yalçın'ın konuşmasını canlı takip etmek için sayfayı sık sık yenileyiniz.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

"AKLIMDA FUTBOLCU OLMAK YOKTU"

Küçüklüğümde futbolcu olmayı hiç düşünmüyordum. Arkadaş ortamında eğlencesine oynuyorduk. 16-17'sinden sonra olacağız galiba dedim. Aklımda yoktu öncesinde futbolcu olmak. Hiç düşünmedim. Bir gün evde oturuyoruz. İlkokul 5'e gidiyorum ben daha. Babam Beşiktaş'ın seçmeleri var, gitsene dedi. Ne yapacağım baba dedim ama gittim. Sonra bir anda gelişti her şey. Çocukluğumuz Sarıyer'de Rıdvan Dilmen seyrederek geçti. Kilyos'ta oturuyorduk biz. Kilyos'tan Sarıyer'e sürekli Rıdvan Dilmen için giderdik.

"MAÇ BİTSE DE GİTSEK DERDİK"

Sergen Yalçın, "Maç başladı mı oyuncu prim, formanın ağırlığı vs. hiçbir şeyi düşünemez. O an sadece maçı düşünür. Gerçi ben başka şey düşünürdüm." dedi. Rıdvan Dilmen'in bu sözlere tepkisi üzerine Yalçın kahkaha atarak, "Bazen tabelaya bakardık. Maç bitse de gitsek derdik." dedi.

"HİÇ EYVAH DEMEM"

Ben hiç eyvah demem. Kurada da eyvah demedim, hiç eyvah demem. Maç oynayacağız sonuçta. Oynanmamış maç sonuçta. Futbolculuk çok kolay. Sadece kendinden sorumlusun. Ancak teknik direktörlük daha farklı, bir sürü insanı yönetmen gerekiyor.

"TAKIMLARDA OYUNCUYA BAĞLI BİR DÜZEN ASLA KURULMAMALI"

Çalıştığım kulüplerde hiçbir oyuncuyla iletişim açısından sorun yaşamadım. Oyuncu benimle konuşarak sorununu çözer. Oğuzhan geldi. 'Hocam ben neden oynamıyorum?' dedi. Ben de neden oynamadığını anlattım. Oğuzhan Özyakup iyi oyuncu ancak devamlılığı yok. Oğuzhan çok yetenekli bir oyuncu. Oynatıyorum, çok iyi oynuyor, sonra 1 hafta yok, sakat. Bir takımda 20-22 oyuncu varken tolerans geçemiyorsun. Yerine oynayan da iyi oynayınca formayı alıyor. Takımlarda oyuncuya bağlı bir düzen asla kurulmamalı. Takımı bitirir. Camiayı bitirir. Ben bunu gördüm. Hiçbir türlü oyuncuya bağlı düzen olamaz.

"TARAFTARI GÖRÜNCE 'BİZ YANDIK' DEDİM"

Stadyumda imza töreni yapmak planda olan bir şey değildi. Tamamen tesadüf oldu. Tribünde o seyirciyi görünce şok oldum. Taraftarı görünce ekibime 'Biz yandık.' dedim. Aldığımız sorumluluğun büyüklüğünü o ana kadar anlamadık. Geçtiğimiz sezon, bence tarihin en zorlu sezonu. Sezon başında işler iyi gitmiyordu ama sebepleri var. Taraftarlara çok yanlış bilgi veriliyor. Bizim gizli saklı işler yapmaktansa herkese anlatmamız lazım.

"AVRUPA'DAN ELENDİĞİMİZE SEVİNDİK"

Hesapta olmayan Paok maçı önümüze çıktı. Toplandık, 10 gün sonra Paok maçı var. Bana hazırlık maçı yapmadan Paok maçına çıktı dediler. 10 gün var. Ben bilmiyorum hazırlık maçı yapmasını, sen mi biliyorsun? Köy takımıyla oynuyorsunuz dediler. Hangi köy takımı? Geçen sene Avrupa'dan elendiğimize sevindik.

"PLANLARIM ARASINDA AVRUPA'DA ÇALIŞMAK VAR"

Şahsi hedefim her sene şampiyon olmak. Kariyer planlarım arasında Avrupa'da çalışmak da var. İspanya'ya gitmek isterim. Gelen teklifler oldu ama Beşiktaş'tan ayrılacaksam hatırı sayılır bir takıma giderim.

"ZOR GRUBA DÜŞTÜK"

Avrupa ile aramızdaki fark çok açıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde artık büyük fark var. En zoruna düşmedik ama bence çok zor bir gruba düştük. Ülke futbolu olarak önce kendi yerimizi bilmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde tempoya ayak uydurmamız gerekiyor. Bu şekilde çalışıyoruz ve antrenmanlarımız çok yüksek tempoda geçiyor. O tempoya hazırlıyoruz takımımızı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde rakibe göre format değiştireceğiz. Burada bir planın olacak. Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde bir iki ilerlersin ama Şampiyonlar Ligi çok zor. Teixeira 8-9 aydır top oynamıyordu. İyi de çalışıyor. Oyuncuyu 60 dakika da olsa oynatıp maç kondisyonu verelim, Şampiyonlar Ligi'nde de 60 dakika oynatırız dedik. Batshuayi, Chelsea'nin kampından sezona hazır geldi.

Oyuncuyu inandırabilmek çok önemli. Yabancı oyuncuları inandırmak biraz daha zor çünkü arada tercüman var. Tercümanların da o anki duyguyu aktarmaları gerekiyor.

"GHEZZAL TRANSFERİ TESADÜFTÜ"

Oyuncuyu inandırabilmek çok önemli. Yabancı oyuncuları inandırmak biraz daha zor çünkü arada tercüman var. Tercümanların da o anki duyguyu aktarmaları gerekiyor. Ghezzal'ın transferi tam anlamıyla bir tesadüftü. Telefondan seyrettim, topu alışına verişine baktım ve hemen getirmelerini söyledim.

"HERKESTEN DAHA İYİ YAPARIM"

Oyunculara istediğimizi net anlatıyoruz. Geçen toplantıda söyledim. 'Siz koşmazsanız eğer, o zaman ben de futbol oynarım. Sizden daha iyi oynarım hatta. Ben topu alır, nokta atışı yaparım. Herkesten daha iyi yaparım ama koşamam. Yaşlandık



