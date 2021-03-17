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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi mesajı

17.03.2021 08:00 | Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi mesajı

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından kupayı almak istediklerini söyleyerek, pazar günü oynanacak olan derbi için de "Derbiyi kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, normal süresi 2-2 biten mücadeleyi uzatma dakikalarında Larin’in attığı golle 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tur atlamanın çok önemli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Yalçın, "Final oynamak bizim için değerli. 10 senedir kupayı kazanamıyoruz. Bu açıdan da önemli, benim için de önemli. Ben de antrenörlük hayatımda ilk kez final oynayacağım ve kupa kazanma şansı yakaladım. 2 taraflı bir oyun oldu. 2 takım oyuncularını da tebrik etmek gerekiyor. Öne geçtik, ilk yarı biz oynadık, ikinci yarıda Başakşehir oynadı. Ama uzatma bölümünde takımın ayakta kalması, daha güçlü olması ve güçlü olanın tur atlaması önemli. Oyuncuları da anlamak gerekiyor. Sakat oyuncularımız var. Çok yoğun maç temposu var. Az süre alan oyuncuları kullandık bu maçta. Sonrasında skora ve oyuna göre hamleler yaptık. Oyuna giren isimler ciddi katkılar yaptı. Bizim için güzel bir akşam oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum final için. İnşallah kupayı alan taraf oluruz ama şimdilik kupayı bir kenara bırakıp lige odaklanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"TAKIMIMIZ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin kafalarında olmadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Aklımızda hiçbir zaman derbi olmadı. Çünkü bugün oynadığımız maç bizim için çok önemliydi. Sadece önümüzdeki maça konsantre oluyoruz. Yoksa motivasyonumuz bozulabilir. 2-0’dan 2-2 oldu, bu oyun bu yüzden güzel. Skorun çok fazla önemi olmuyor. Herkes için geri dönüşler yaşanıyor. Erken bitiririz diye düşündük ama Başakşehir ciddi bir geri dönüş sağladı. Sonrasında takımımızın tekrar reaksiyon gösterip uzatmada kazanması, takımın da gücünü gösteriyor. Oyuncular çok dirençliler, birbirlerine bağlılar, bunlar çok önemli konular. Motivasyonu kaybedip, zorlu bir takıma karşı tekrar geri dönmek kolay değil" diye konuştu.

"KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Derbi çok zor olacak. İki tarafın da içinde bulunduğu durum ve ligin devamı açısından, bizim de ligin devamına nasıl bakacağımız açısından önemli bir maç. 5 günlük bir süremiz var. Oyuncuları dinlendirip oyun planını hazırlayacağız ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız pazar günü" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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