Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kazandıkları Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TEMMUZ AYINDA MAÇ OYNUYORLAR"

Malatyaspor maçının psikolojik olarak da zor bir maç olduğunun altını çizen Yalçın, "Oyuncularımız için çok zor bir süreç, Temmuz ayında maç oynuyorlar. Bazen sinirleniyoruz, kızıyoruz ama olmaması lazım. Çok zor bir süreç..." dedi.

"KAZANMAYA OYNUYORUZ"

Yalçın, "Malatyaspor maçı çok zor bir maçtı, psikolojik olarak da zor; Kayserispor'a karşı da benzer bir maç oynadık. Kısıtlı kadro ile oynamak zorunda kaldık ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Geçen hafta da söyledim; bundan sonra kazanmak için oynayacağız, nasıl oynayacağımızın bir önemi yok. Malatyaspor'a 1-2 pozisyon verdik. Önümüze bakacağız, hedeflerimiz var. Kimse kolay kazanamıyor, herkes çok zorlanıyor. Biz de elimizden geldiği kadar futbolcularımızı diri tutmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir oyun olmadı ama kazanmaya oynuyoruz" dedi.

"KİM VARSA ÇIKIP OYNAR"

Sergen Yalçın sözlerini, "Fenerbahçe maçında Kevin N'Koudou da mı yok? Zaten 6 eksikle geldik, kadromuzda oyuncular var. Boateng kesin döner, Burak belki dönebilir; Atiba dönecek ama bunların önemi yok! Fenerbahçe karşısında %100 olarak mücadele edecek olan kim varsa onlar çıkıp oynar" ifadeleriyle tamamladı.

