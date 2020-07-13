SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2020 23:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında konuştu.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kazandıkları Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TEMMUZ AYINDA MAÇ OYNUYORLAR"

Malatyaspor maçının psikolojik olarak da zor bir maç olduğunun altını çizen Yalçın, "Oyuncularımız için çok zor bir süreç, Temmuz ayında maç oynuyorlar. Bazen sinirleniyoruz, kızıyoruz ama olmaması lazım. Çok zor bir süreç..." dedi.

"KAZANMAYA OYNUYORUZ"

Yalçın, "Malatyaspor maçı çok zor bir maçtı, psikolojik olarak da zor; Kayserispor'a karşı da benzer bir maç oynadık. Kısıtlı kadro ile oynamak zorunda kaldık ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Geçen hafta da söyledim; bundan sonra kazanmak için oynayacağız, nasıl oynayacağımızın bir önemi yok. Malatyaspor'a 1-2 pozisyon verdik. Önümüze bakacağız, hedeflerimiz var. Kimse kolay kazanamıyor, herkes çok zorlanıyor. Biz de elimizden geldiği kadar futbolcularımızı diri tutmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir oyun olmadı ama kazanmaya oynuyoruz" dedi.

"KİM VARSA ÇIKIP OYNAR"

Sergen Yalçın sözlerini, "Fenerbahçe maçında Kevin N'Koudou da mı yok? Zaten 6 eksikle geldik, kadromuzda oyuncular var. Boateng kesin döner, Burak belki dönebilir; Atiba dönecek ama bunların önemi yok! Fenerbahçe karşısında %100 olarak mücadele edecek olan kim varsa onlar çıkıp oynar" ifadeleriyle tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Beşiktaş yine kazandıBeşiktaş yine kazandı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...

Yıldız oyuncuya tepki yağıyor! Takımdan kovulabilir...

Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı

Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı

Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu!

Mert Hakan'ın forma numarası belli oldu!

Konyaspor 4-3 Başakşehir | CANLI

Konyaspor 4-3 Başakşehir | CANLI

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Boyd ve Ersin Destanoğlu maç sonrası konuştu

''Çirkin bir maç oynadık''

Beşiktaş'ta N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde yok

N'Koudou derbide yok

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den transfer açıklaması

Gökhan Gönül'den transfer açıklaması

ÖZET | Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Beşiktaş yine kazandı

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: Sabretmemiz gereken zorlu ve uzun süreçler var

Beşiktaş İkinci Başkanı açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.